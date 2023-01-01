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Монреаль Канадиенс - Сиэтл Кракен 05 Декабря прямая трансляция

Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
05 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Тревор Хансон (Ричмонд, Канада);
Монреаль Канадиенс
Сиэтл Кракен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Сиэтл Кракен, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Сиэтл Кракен
Сиэтл
35 Канада вр Сэм Монтембо
34 Канада вр Джейк Аллен
27 Швеция зщ Густав Линдстрём
26 Канада зщ Джонатан Ковачевич
21 Канада зщ Кейден Гуле
52 Канада зщ Джастин Бэррон
8 Канада зщ Майк Мэтисон
11 Канада нп Брендан Галлахер
91 Канада нп Шон Монахан
71 Канада нп Джейк Эванс
17 Канада нп Джош Андерсон
22 США нп Коул Кофилд
14 Канада нп Ник Судзуки
20 Словакия нп Юрай Слафковски
40 Финляндия нп Йоэль Армиа
13 Канада нп Митчелл Стивенс
56 Финляндия нп Ессе Юлёнен
70 Канада нп Таннер Пирсон
28 США нп Кристиан Дворак
47 США Джейден Страбл
31 Германия вр Филипп Грубауэр
35 США вр Джоуи Даккорд
6 Швеция зщ Адам Ларссон
24 Канада зщ Джейми Олексяк
3 США зщ Уильям Борген
29 Канада зщ Винс Данн
4 Канада зщ Джастин Шульц
8 США зщ Брайан Дюмулен
13 Канада нп Брэндон Танев
19 Канада нп Джаред Макканн
21 Швеция нп Александер Веннберг
52 Канада нп Тай Картье
10 США нп Мэтти Бенирс
7 Канада нп Джордан Эберле
22 Дания нп Оливер Бьёркстранд
37 Канада нп Янни Гурд
20 Финляндия нп Ээли Толванен
56 США нп Кайлер Ямамото
41 Франция нп Пьер-Эдуар Белльмар
17 США нп Макс Маккормик
Главные тренеры
Канада Мартен Сан-Луи
Канада Дэйв Хэкстол
История личных встреч
10.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 4Сиэтл Кракен
07.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 4Монреаль Канадиенс
13.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 4 БСиэтл Кракен
27.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен5 : 1Монреаль Канадиенс
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 5 ОТ
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 5
30.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Монреаль Канадиенс
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Монреаль Канадиенс
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 БМонреаль Канадиенс
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Сиэтл Кракен
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БСиэтл Кракен
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Сиэтл Кракен
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 5
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен7 : 1

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