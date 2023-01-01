Монреаль Канадиенс - Сиэтл Кракен 05 Декабря прямая трансляция
Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
05 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Тревор Хансон (Ричмонд, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Сиэтл Кракен, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Сиэтл Кракен
Сиэтл
|35
|вр
|Сэм Монтембо
|34
|вр
|Джейк Аллен
|27
|зщ
|Густав Линдстрём
|26
|зщ
|Джонатан Ковачевич
|21
|зщ
|Кейден Гуле
|52
|зщ
|Джастин Бэррон
|8
|зщ
|Майк Мэтисон
|11
|нп
|Брендан Галлахер
|91
|нп
|Шон Монахан
|71
|нп
|Джейк Эванс
|17
|нп
|Джош Андерсон
|22
|нп
|Коул Кофилд
|14
|нп
|Ник Судзуки
|20
|нп
|Юрай Слафковски
|40
|нп
|Йоэль Армиа
|13
|нп
|Митчелл Стивенс
|56
|нп
|Ессе Юлёнен
|70
|нп
|Таннер Пирсон
|28
|нп
|Кристиан Дворак
|47
|Джейден Страбл
|31
|вр
|Филипп Грубауэр
|35
|вр
|Джоуи Даккорд
|6
|зщ
|Адам Ларссон
|24
|зщ
|Джейми Олексяк
|3
|зщ
|Уильям Борген
|29
|зщ
|Винс Данн
|4
|зщ
|Джастин Шульц
|8
|зщ
|Брайан Дюмулен
|13
|нп
|Брэндон Танев
|19
|нп
|Джаред Макканн
|21
|нп
|Александер Веннберг
|52
|нп
|Тай Картье
|10
|нп
|Мэтти Бенирс
|7
|нп
|Джордан Эберле
|22
|нп
|Оливер Бьёркстранд
|37
|нп
|Янни Гурд
|20
|нп
|Ээли Толванен
|56
|нп
|Кайлер Ямамото
|41
|нп
|Пьер-Эдуар Белльмар
|17
|нп
|Макс Маккормик
Главные тренеры
|Мартен Сан-Луи
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|10.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|07.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|13.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|27.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1