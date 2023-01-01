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Аризона Койотс - Вашингтон Кэпиталз 05 Декабря прямая трансляция

Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
05 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Ли (Сейнт Джон, Канада);
Аризона Койотс
Вашингтон Кэпиталз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
Канада Спенсер Карбери
История личных встреч
20.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс0 : 4Вашингтон Кэпиталз
06.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 3Аризона Койотс
23.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс0 : 2Вашингтон Кэпиталз
30.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 0Аризона Койотс
16.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 1Вашингтон Кэпиталз
12.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 4 БАризона Койотс
07.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4Вашингтон Кэпиталз
12.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4Аризона Койотс
23.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 2 ОТВашингтон Кэпиталз
07.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2 ОТАризона Койотс
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 1
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 3 ОТ
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 1
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 2Аризона Койотс
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 6
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Вашингтон Кэпиталз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5Вашингтон Кэпиталз
30.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Вашингтон Кэпиталз
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Вашингтон Кэпиталз
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз0 : 5
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