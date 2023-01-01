Аризона Койотс - Вашингтон Кэпиталз 05 Декабря прямая трансляция
Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
05 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Ли (Сейнт Джон, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 05 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Спенсер Карбери
История личных встреч
|20.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|06.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|23.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|30.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|16.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|12.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|07.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|12.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|23.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|07.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
Текстовая трансляция
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