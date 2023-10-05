Вильярреал - Маккаби Х 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
06 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Маккаби Х, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Главные тренеры
|Энрике Сетьен
|Хосе Пачета
|Марселино Гарсия Тораль
|Мессай Дего
|Мессай Дего
История личных встреч
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 4-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 5-й тур
|3 : 2
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|22.11.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|03.12.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 6-й тур
|1 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 5-й тур
|0 : 3
|25.11.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 1-й тур
|2 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 4-й тур
|1 : 2
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа F. 2-й тур
|0 : 0