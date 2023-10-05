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Вильярреал - Маккаби Х 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
06 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 3-й тур
Вильярреал
Маккаби Х

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Маккаби Х, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Главные тренеры
Испания Энрике Сетьен
Испания Хосе Пачета
Испания Марселино Гарсия Тораль
Израиль Мессай Дего
Израиль Мессай Дего
История личных встреч
09.11.2023 Лига Европы Группа F. 4-й тур Маккаби Х1 : 2Вильярреал
03.12.2023 Испания - Примера 15-й тур 1 : 1Вильярреал
30.11.2023 Лига Европы Группа F. 5-й тур Вильярреал3 : 2
26.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Вильярреал3 : 1
22.11.2023 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 2 ДВВильярреал
12.11.2023 Испания - Примера 13-й тур 3 : 1Вильярреал
03.12.2023 Израиль - Премьер-лига Премьер-лига. 6-й тур Маккаби Х1 : 0
30.11.2023 Лига Европы Группа F. 5-й тур Маккаби Х0 : 3
25.11.2023 Израиль - Премьер-лига Премьер-лига. 1-й тур Маккаби Х2 : 1
09.11.2023 Лига Европы Группа F. 4-й тур Маккаби Х1 : 2Вильярреал
05.10.2023 Лига Европы Группа F. 2-й тур Маккаби Х0 : 0

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