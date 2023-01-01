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Кристал Пэлас - Борнмут 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
06 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Кристал Пэлас
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Борнмут, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Борнмут
Борнмут
1АнглияврСэм Джонстон
2АнглиязщДжоэл Уорд
16ДаниязщЙоаким Андерсен
6АнглиязщМарк Гехи
3АнглиязщТайрик Митчелл
19АнглияпзУилл Хьюз
8КолумбияпзХефферсон Лерма
7ФранцияпзМайкл Олисе
15ГанапзДжеффри Шлупп
9ГананпДжордан Айю
22ФранциянпОдсонн Эдуар
1Бразилиявр Нето
15АнглиязщАдам Смит
27УкраиназщИлья Забарный
25АргентиназщМаркос Сенеси
3ВенгриязщМилош Керкез
10ШотландияпзРайан Кристи
4АнглияпзЛьюис Кук
19НидерландыпзДжастин Клюйверт
16АнглияпзМаркус Таверньер
24ГананпАнтуан Семеньо
9АнглиянпДоминик Соланке
Главные тренеры
АнглияРой Ходжсон
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
13.05.2023Англия - Премьер-лига36-й турКристал Пэлас2 : 0Борнмут
31.12.2022Англия - Премьер-лига18-й турБорнмут0 : 2Кристал Пэлас
15.09.2020Англия - Кубок лиги2-й раундБорнмут0 : 0 11 : 10Кристал Пэлас
20.06.2020Англия - Премьер-лига30-й турБорнмут0 : 2Кристал Пэлас
03.12.2019Англия - Премьер-лига15-й турКристал Пэлас1 : 0Борнмут
12.05.2019Англия - Премьер-лига38-й турКристал Пэлас5 : 3Борнмут
01.10.2018Англия - Премьер-лига7-й турБорнмут2 : 1Кристал Пэлас
07.04.2018Англия - Премьер-лига33-й турБорнмут2 : 2Кристал Пэлас
09.12.2017Англия - Премьер-лига16-й турКристал Пэлас2 : 2Борнмут
31.01.2017Англия - Премьер-лига23-й турБорнмут0 : 2Кристал Пэлас
03.12.2023Англия - Премьер-лига14-й тур1 : 1Кристал Пэлас
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур2 : 1Кристал Пэлас
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турКристал Пэлас2 : 3
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й тур0 : 2Кристал Пэлас
27.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турКристал Пэлас1 : 2
03.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турБорнмут2 : 2
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур1 : 3Борнмут
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турБорнмут2 : 0
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й тур6 : 1Борнмут
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финалаБорнмут1 : 2

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