Кристал Пэлас - Борнмут 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
06 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Борнмут, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Сэм Джонстон
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|7
|пз
|Майкл Олисе
|15
|пз
|Джеффри Шлупп
|9
|нп
|Джордан Айю
|22
|нп
|Одсонн Эдуар
|1
|вр
|Нето
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Доминик Соланке
Главные тренеры
|Рой Ходжсон
|Андони Ираола
История личных встреч
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|15.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0 11 : 10
|20.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 2
|03.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 3
|01.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|07.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|09.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|31.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|27.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 3
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|6 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2