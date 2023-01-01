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Фулхэм - Ноттингем Форест 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
06 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
Фулхэм
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Ноттингем Форест, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
17 Германия вр Бернд Лено
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
13 США зщ Тим Рим
33 США зщ Энтони Робинсон
26 Португалия пз Жоау Пальинья
10 Шотландия пз Том Кейрни
18 Бразилия пз Андреас Перейра
22 Нигерия нп Алекс Айуоби
20 Бразилия нп Виллиан
7 Мексика нп Рауль Хименес
23 Греция вр Одиссеас Влаходимос
43 Нигерия зщ Ола Айна
18 Бразилия зщ Фелипе
40 Бразилия зщ Мурилло
15 Англия зщ Гарри Тоффоло
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
5 Бельгия пз Орель Мангала
16 Аргентина пз Николас Домингес
14 Англия пз Каллум Хадсон-Одои
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция пз Энтони Эланга
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Уэльс Стивен Купер
История личных встреч
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Фулхэм2 : 0Ноттингем Форест
16.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Ноттингем Форест2 : 3Фулхэм
26.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Фулхэм0 : 1Ноттингем Форест
24.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Ноттингем Форест0 : 4Фулхэм
07.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Ноттингем Форест0 : 1Фулхэм
24.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Фулхэм1 : 2Ноттингем Форест
03.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Фулхэм2 : 0Ноттингем Форест
26.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Ноттингем Форест1 : 3Фулхэм
14.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Фулхэм3 : 2Ноттингем Форест
27.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Ноттингем Форест1 : 1Фулхэм
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 4 : 3Фулхэм
27.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Фулхэм3 : 2
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 3 : 1Фулхэм
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Фулхэм0 : 1
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 1 : 3Фулхэм
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ноттингем Форест0 : 1
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест2 : 3
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 3 : 2Ноттингем Форест
05.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ноттингем Форест2 : 0
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 3 : 0Ноттингем Форест

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