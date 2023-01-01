Фулхэм - Ноттингем Форест 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
06 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Ноттингем Форест, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
|17
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|13
|зщ
|Тим Рим
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|10
|пз
|Том Кейрни
|18
|пз
|Андреас Перейра
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|20
|нп
|Виллиан
|7
|нп
|Рауль Хименес
|23
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|43
|зщ
|Ола Айна
|18
|зщ
|Фелипе
|40
|зщ
|Мурилло
|15
|зщ
|Гарри Тоффоло
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|5
|пз
|Орель Мангала
|16
|пз
|Николас Домингес
|14
|пз
|Каллум Хадсон-Одои
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|пз
|Энтони Эланга
Главные тренеры
|Марку Силва
|Стивен Купер
История личных встреч
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|16.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|26.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 1
|24.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 4
|07.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 1
|24.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|03.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|2 : 0
|26.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 3
|14.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|3 : 2
|27.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 3
|27.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 3
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0