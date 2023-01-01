Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 06 Декабря прямая трансляция

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22-летний Доминик Собослаи стал самым дорогим летним приобретением «Ливерпуля» – за технаря заплатили € 70 млн.В клубе очень довольны, что летом вместо Маунта приобрели венгерского таланта Собослаи — новый Джеррард. Любимчик Клоппа выводит «Ливерпуль» на новый уровень 0'«Ливерпуль» в какой-то степени специализируется в АПЛ на камбэках. Многие это помнят ещё по чемпионскому сезону-2019/2020. Вот и на этот раз сработала магия «Энфилда».«Фулхэм» пропустил четыре супергола, но всё равно был максимально близок к победе «Ливерпуль» «горел» середняку к 87-й минуте. А потом случилось чудо! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.