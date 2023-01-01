Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
06 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Ливерпуль
Ливерпуль
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|15
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|5
|зщ
|Остон Трасти
|20
|зщ
|Джейден Богл
|4
|пз
|Джон Флек
|16
|пз
|Оливер Норвуд
|14
|пз
|Люк Томас
|28
|пз
|Джеймс Макэйти
|8
|пз
|Густаво Хамер
|10
|нп
|Кэмерон Арчер
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|7
|нп
|Луис Диас
Главные тренеры
|Пол Хекингботтом
|Юрген Клопп
История личных встреч
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|24.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|02.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 0
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|24.02.2007
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|4 : 0
|19.08.2006
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|5 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 3
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 0
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 3
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 5-й тур
|4 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 4-й тур
|3 : 2
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