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Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
06 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Ливерпуль
Ливерпуль
18 Англия вр Уэс Фодеринхэм
15 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
19 Англия зщ Джек Робинсон
5 США зщ Остон Трасти
20 Англия зщ Джейден Богл
4 Шотландия пз Джон Флек
16 Северная Ирландия пз Оливер Норвуд
14 Англия пз Люк Томас
28 Англия пз Джеймс Макэйти
8 Нидерланды пз Густаво Хамер
10 Англия нп Кэмерон Арчер
62 Ирландия вр Кивин Келлехер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
21 Греция зщ Константинос Цимикас
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
17 Англия пз Кёртис Джонс
11 Египет нп Мохамед Салах
18 Нидерланды нп Коди Гакпо
7 Колумбия нп Луис Диас
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
28.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 2Ливерпуль
24.10.2020 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ливерпуль2 : 1Шеффилд Юнайтед
02.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Ливерпуль2 : 0Шеффилд Юнайтед
28.09.2019 Англия - Премьер-лига 7-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Ливерпуль
24.02.2007 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль4 : 0Шеффилд Юнайтед
19.08.2006 Англия - Премьер-лига 1-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1Ливерпуль
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 5 : 0Шеффилд Юнайтед
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 3
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 1 : 1Шеффилд Юнайтед
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 5 : 0Шеффилд Юнайтед
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ливерпуль4 : 3
30.11.2023 Лига Европы Группа E. 5-й тур Ливерпуль4 : 0
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Ливерпуль
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ливерпуль3 : 0
09.11.2023 Лига Европы Группа E. 4-й тур 3 : 2Ливерпуль
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22-летний Доминик Собослаи стал самым дорогим летним приобретением «Ливерпуля» – за технаря заплатили € 70 млн.В клубе очень довольны, что летом вместо Маунта приобрели венгерского таланта Собослаи — новый Джеррард. Любимчик Клоппа выводит «Ливерпуль» на новый уровень 0'«Ливерпуль» в какой-то степени специализируется в АПЛ на камбэках. Многие это помнят ещё по чемпионскому сезону-2019/2020. Вот и на этот раз сработала магия «Энфилда».«Фулхэм» пропустил четыре супергола, но всё равно был максимально близок к победе «Ливерпуль» «горел» середняку к 87-й минуте. А потом случилось чудо! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

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