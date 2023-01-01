Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
06 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Брентфорд
Лондон
|23
|вр
|Джейсон Стил
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|3
|зщ
|Игор
|6
|пз
|Джеймс Милнер
|13
|пз
|Паскаль Грос
|20
|пз
|Карлос Балеба
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|14
|пз
|Адам Лаллана
|22
|пз
|Каору Митома
|9
|пз
|Жоао Педро
|1
|вр
|Марк Флеккен
|13
|зщ
|Занка
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|16
|зщ
|Бен Ми
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|33
|пз
|Егор Ярмолюк
|27
|пз
|Витали Янельт
|15
|пз
|Фрэнк Оньека
|14
|пз
|Саман Годдос
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|11
|пз
|Йоан Висса
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Томас Франк
История личных встреч
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 3
|14.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|05.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|3 : 3
|10.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 2
|05.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|3 : 0
|26.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 0
|17.01.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|0 : 1
|03.01.2015
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 5-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 4-й тур
|0 : 2
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2