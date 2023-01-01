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Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
06 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Брентфорд
Лондон
23 Англия вр Джейсон Стил
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
3 Бразилия зщ Игор
6 Англия пз Джеймс Милнер
13 Германия пз Паскаль Грос
20 Камерун пз Карлос Балеба
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
14 Англия пз Адам Лаллана
22 Япония пз Каору Митома
9 Бразилия пз Жоао Педро
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
13 Дания зщ Занка
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
16 Англия зщ Бен Ми
30 Дания зщ Мадс Роэрслев
33 Украина пз Егор Ярмолюк
27 Германия пз Витали Янельт
15 Нигерия пз Фрэнк Оньека
14 Иран пз Саман Годдос
19 Камерун пз Брайан Мбемо
11 ДР Конго пз Йоан Висса
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Дания Томас Франк
История личных встреч
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 3Брентфорд
14.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Брентфорд2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
26.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Брентфорд
11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брентфорд0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
05.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Брентфорд3 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
10.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Брентфорд
05.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Брентфорд
26.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Брентфорд0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
17.01.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Брентфорд
03.01.2015 Кубок Англии 1/32 финала Брентфорд0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 3 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
30.11.2023 Лига Европы Группа B. 5-й тур 0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 2 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
09.11.2023 Лига Европы Группа B. 4-й тур 0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Брентфорд3 : 1
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Брентфорд0 : 1
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 3 : 0Брентфорд
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Брентфорд3 : 2
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 0 : 2Брентфорд

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