Астон Вилла - Манчестер Сити 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
06 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Манчестер Сити, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|15
|зщ
|Алекс Морено
|44
|пз
|Бубакар Камара
|6
|пз
|Дуглас Луис
|19
|пз
|Мусса Диаби
|7
|пз
|Джон Макгинн
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Натан Аке
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|82
|зщ
|Рико Льюис
|8
|пз
|Матео Ковачич
|20
|пз
|Бернарду Силва
|47
|пз
|Фил Фоден
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|12.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 2
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|21.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|20.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|01.03.2020
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|12.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 6
|26.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|05.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 0
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа E. 5-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа E. 4-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 5-й тур
|3 : 2
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 4
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 4-й тур
|3 : 0
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Прогресс «Астон Виллы» продолжается — после 13 туров Премьер-лиги команда Унаи Эмери идет на четвёртой строчке и отстает от лидирующего «Арсенала» всего на четыре очка.Как экс-тренер «Спартака» построил команду, которая входит в топ-4 Англии? Команда года после «Сити» и «Арсенала» — не топ-клуб. Проект Эмери интригует всю АПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.