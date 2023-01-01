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Астон Вилла - Манчестер Сити 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
06 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Астон Вилла
Манчестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Манчестер Сити, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Манчестер Сити
Манчестер
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Англия зщ Эзри Конса
3 Бразилия зщ Диего Карлос
14 Испания зщ Пау Торрес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
15 Испания зщ Алекс Морено
44 Франция пз Бубакар Камара
6 Бразилия пз Дуглас Луис
19 Франция пз Мусса Диаби
7 Шотландия пз Джон Макгинн
11 Англия нп Олли Уоткинс
31 Бразилия вр Эдерсон
2 Англия зщ Кайл Уолкер
3 Португалия зщ Рубен Диаш
6 Нидерланды зщ Натан Аке
5 Англия зщ Джон Стоунз
82 Англия зщ Рико Льюис
8 Хорватия пз Матео Ковачич
20 Португалия пз Бернарду Силва
47 Англия пз Фил Фоден
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
12.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Манчестер Сити3 : 1Астон Вилла
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Астон Вилла1 : 1Манчестер Сити
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Сити3 : 2Астон Вилла
01.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Астон Вилла1 : 2Манчестер Сити
21.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Астон Вилла1 : 2Манчестер Сити
20.01.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Сити2 : 0Астон Вилла
01.03.2020 Англия - Кубок лиги Финал Астон Вилла1 : 2Манчестер Сити
12.01.2020 Англия - Премьер-лига 22-й тур Астон Вилла1 : 6Манчестер Сити
26.10.2019 Англия - Премьер-лига 10-й тур Манчестер Сити3 : 0Астон Вилла
05.03.2016 Англия - Премьер-лига 29-й тур Манчестер Сити4 : 0Астон Вилла
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 2 : 2Астон Вилла
30.11.2023 Лига конференций Группа E. 5-й тур Астон Вилла2 : 1
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Астон Вилла
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Астон Вилла3 : 1
09.11.2023 Лига конференций Группа E. 4-й тур Астон Вилла2 : 1
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Сити3 : 3
28.11.2023 Лига чемпионов Группа G. 5-й тур Манчестер Сити3 : 2
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити1 : 1
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 4 : 4Манчестер Сити
07.11.2023 Лига чемпионов Группа G. 4-й тур Манчестер Сити3 : 0
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Прогресс «Астон Виллы» продолжается — после 13 туров Премьер-лиги команда Унаи Эмери идет на четвёртой строчке и отстает от лидирующего «Арсенала» всего на четыре очка.Как экс-тренер «Спартака» построил команду, которая входит в топ-4 Англии? Команда года после «Сити» и «Арсенала» — не топ-клуб. Проект Эмери интригует всю АПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.

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