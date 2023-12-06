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Марсель - Лион 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
06 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Марсель
Лион

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лион, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Лион
Лион
16 Испания вр Пау Лопес
7 Франция зщ Жонатан Клосс
4 Франция зщ Самуэль Жиго
99 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
12 Бразилия зщ Ренан Лоди
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
8 Марокко пз Аззедин Унаи
11 Марокко пз Амин Арит
23 Сенегал нп Исмаила Сарр
29 Сенегал нп Илиман Ндиайе
10 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
1 Португалия вр Антони Лопеш
22 Ангола зщ Клинтон Мата
5 Хорватия зщ Деян Ловрен
12 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
6 Франция пз Максанс Какере
80 Франция пз Скелли Альверо
37 Гана пз Эрнест Нуама
18 Франция нп Райан Шерки
19 Португалия нп Диегу Морейра
10 Франция нп Александр Ляказетт
Главные тренеры
Италия Дженнаро Гаттузо
Италия Фабио Гроссо
История личных встреч
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Лион1 : 2Марсель
06.11.2022 Франция - Лига 1 14-й тур Марсель1 : 0Лион
01.05.2022 Франция - Лига 1 35-й тур Марсель0 : 3Лион
01.02.2022 Франция - Лига 1 14-й тур Лион2 : 1Марсель
28.02.2021 Франция - Лига 1 27-й тур Марсель1 : 1Лион
04.10.2020 Франция - Лига 1 6-й тур Лион1 : 1Марсель
12.02.2020 Кубок Франции 1/4 финала Лион1 : 0Марсель
10.11.2019 Франция - Лига 1 13-й тур Марсель2 : 1Лион
12.05.2019 Франция - Лига 1 36-й тур Марсель0 : 3Лион
23.09.2018 Франция - Лига 1 6-й тур Лион4 : 2Марсель
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Марсель2 : 0
30.11.2023 Лига Европы Группа B. 5-й тур Марсель4 : 3
25.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур 1 : 1Марсель
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур 1 : 0Марсель
09.11.2023 Лига Европы Группа B. 4-й тур 0 : 2Марсель
02.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур 3 : 2Лион
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Лион0 : 2
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур 0 : 1Лион
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Лион1 : 1
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Лион1 : 2

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