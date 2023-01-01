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Андрайч - Реал Сосьедад 06 Декабря прямая трансляция

06 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Кубок Испании, 2-й раунд
Андрайч
Реал Сосьедад

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андрайч - Реал Сосьедад, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Андрайч
Андрайч
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд Андрайч3 : 2 ДВ
15.12.2021 Кубок Испании 2-й раунд Андрайч1 : 1 5 : 6
01.12.2021 Кубок Испании 1-й раунд Андрайч2 : 1
13.11.2019 Кубок Испании 1-й раунд 3 : 0Андрайч
02.12.2023 Испания - Примера 15-й тур 1 : 1Реал Сосьедад
29.11.2023 Лига чемпионов Группа D. 5-й тур Реал Сосьедад0 : 0
26.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Реал Сосьедад2 : 1
11.11.2023 Испания - Примера 13-й тур 1 : 3Реал Сосьедад
08.11.2023 Лига чемпионов Группа D. 4-й тур Реал Сосьедад3 : 1
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Испанское издание Mundo Deportivo похвалило полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.Арсен прибавляет с каждым новым матчем В Испании похвалили Арсена Захаряна за игру в последних матчах «Реала Сосьедад» 0'Арсен Захарян провёл ещё один матч в Испании. В 15-м туре Примеры «Реал Сосьедад» с россиянином сыграл вничью на выезде с «Осасуной».В этом туре Примеры россиянин сыграл намного больше, чем планировалось Захарян имел два прекрасных момента в чемпионате Испании. А завершил матч обратной заменой 0'В Ла Лиге завершился 15-й тур. Он запомнился яркой встречей Жоау Феликса и «Атлетико», победным дублем суперветерана «Жироны» Кристиана Стуани и драматичной развязкой в Севилье. Об этих и других событиях — в нашем материале.«Райо» развалился после матча с «Барселоной», а сами каталонцы прихлопнули «Атлетико»Видео Чудо-камбэк конкурента «Реала» и драма «Вильярреала». Итоги 15-го тура Ла Лиги 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го раунда Кубка Испании: «Андрайч» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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