Андрайч - Реал Сосьедад 06 Декабря прямая трансляция

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Испанское издание Mundo Deportivo похвалило полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.Арсен прибавляет с каждым новым матчем В Испании похвалили Арсена Захаряна за игру в последних матчах «Реала Сосьедад» 0'Арсен Захарян провёл ещё один матч в Испании. В 15-м туре Примеры «Реал Сосьедад» с россиянином сыграл вничью на выезде с «Осасуной».В этом туре Примеры россиянин сыграл намного больше, чем планировалось Захарян имел два прекрасных момента в чемпионате Испании. А завершил матч обратной заменой 0'В Ла Лиге завершился 15-й тур. Он запомнился яркой встречей Жоау Феликса и «Атлетико», победным дублем суперветерана «Жироны» Кристиана Стуани и драматичной развязкой в Севилье. Об этих и других событиях — в нашем материале.«Райо» развалился после матча с «Барселоной», а сами каталонцы прихлопнули «Атлетико»Видео Чудо-камбэк конкурента «Реала» и драма «Вильярреала». Итоги 15-го тура Ла Лиги 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го раунда Кубка Испании: «Андрайч» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.