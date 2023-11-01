Атлетико Асторга - Севилья 06 Декабря прямая трансляция
06 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 2-й раунд
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Асторга - Севилья, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико Асторга
Севилья
Севилья
История личных встреч
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 0
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 5-й тур
|2 : 3
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|2 : 0