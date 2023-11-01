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Атлетико Асторга - Севилья 06 Декабря прямая трансляция

06 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 2-й раунд
Атлетико Асторга
Севилья

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Асторга - Севилья, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико Асторга
Севилья
Севилья
История личных встреч
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд Атлетико Асторга1 : 0
03.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Севилья1 : 1
29.11.2023 Лига чемпионов Группа B. 5-й тур Севилья2 : 3
26.11.2023 Испания - Примера 14-й тур 2 : 1Севилья
12.11.2023 Испания - Примера 13-й тур Севилья1 : 1
08.11.2023 Лига чемпионов Группа B. 4-й тур 2 : 0Севилья

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