Фиорентина - Парма 06 Декабря прямая трансляция
06 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Парма, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Парма
Парма
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 3
|07.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 2
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 1
|19.05.2019
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|18.05.2015
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 0
|06.01.2015
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|24.02.2014
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа F. 5-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа F. 4-й тур
|0 : 1
|02.12.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 15-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 14-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 13-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 12-й тур
|2 : 0
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 4