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Фиорентина - Парма 06 Декабря прямая трансляция

06 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Фиорентина
Парма

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Парма, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Парма
Парма
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Фиорентина1 : 1Парма
07.03.2021 Италия - Серия А 26-й тур Фиорентина3 : 3Парма
07.11.2020 Италия - Серия А 7-й тур Парма0 : 0Фиорентина
05.07.2020 Италия - Серия А 30-й тур Парма1 : 2Фиорентина
03.11.2019 Италия - Серия А 11-й тур Фиорентина1 : 1Парма
19.05.2019 Италия - Серия А 37-й тур Парма1 : 0Фиорентина
26.12.2018 Италия - Серия А 18-й тур Фиорентина0 : 1Парма
18.05.2015 Италия - Серия А 36-й тур Фиорентина3 : 0Парма
06.01.2015 Италия - Серия А 17-й тур Парма1 : 0Фиорентина
24.02.2014 Италия - Серия А 25-й тур Парма2 : 2Фиорентина
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Фиорентина3 : 0
30.11.2023 Лига конференций Группа F. 5-й тур Фиорентина2 : 1
25.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 1 : 0Фиорентина
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Фиорентина2 : 1
09.11.2023 Лига конференций Группа F. 4-й тур 0 : 1Фиорентина
02.12.2023 Италия - Серия B Серия В. 15-й тур 0 : 1Парма
25.11.2023 Италия - Серия B Серия В. 14-й тур Парма1 : 1
12.11.2023 Италия - Серия B Серия В. 13-й тур 3 : 2Парма
05.11.2023 Италия - Серия B Серия В. 12-й тур Парма2 : 0
01.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала 2 : 4Парма

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