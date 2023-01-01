Байер - Падерборн 07 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
06 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Падерборн 07, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Падерборн 07
Падерборн
|17
|вр
|Матей Коварж
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|14
|нп
|Патрик Шик
|1
|вр
|Пелле Бувинк
|17
|зщ
|Laurin Curda
|31
|зщ
|Максимилиан Рор
|33
|зщ
|Марцель Хоффмайер
|23
|зщ
|Рафаэль Обермайр
|27
|пз
|Кай Клефиш
|22
|пз
|Mattes Hansen
|30
|пз
|Флоран Муслия
|7
|пз
|Филип Бильбия
|36
|нп
|Феликс Платте
|29
|нп
|Ilyas Ansah
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|19.01.2020
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 4
|29.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|17.08.2019
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|08.03.2015
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|04.10.2014
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа H. 5-й тур
|0 : 2
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа H. 4-й тур
|0 : 1
|03.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 3