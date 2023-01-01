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Байер - Падерборн 07 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
06 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Байер
Падерборн 07

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Падерборн 07, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Падерборн 07
Падерборн
17ЧехияврМатей Коварж
6Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
4ГерманиязщЖонатан Та
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
34ШвейцарияпзГранит Джака
10ГерманияпзФлориан Вирц
7ГерманиянпЙонас Хофман
14ЧехиянпПатрик Шик
1НидерландыврПелле Бувинк
17ГерманиязщLaurin Curda
31ГерманиязщМаксимилиан Рор
33ГерманиязщМарцель Хоффмайер
23ФилиппинызщРафаэль Обермайр
27ГерманияпзКай Клефиш
22ГерманияпзMattes Hansen
30КосовопзФлоран Муслия
7ГерманияпзФилип Бильбия
36ГерманиянпФеликс Платте
29ГерманиянпIlyas Ansah
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ГерманияЛукас Кваснёк
История личных встреч
21.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиБайер1 : 2Падерборн 07
19.01.2020Германия - Бундеслига18-й турПадерборн 071 : 4Байер
29.10.2019Кубок Германии2-й раундБайер1 : 0Падерборн 07
17.08.2019Германия - Бундеслига1-й турБайер3 : 2Падерборн 07
08.03.2015Германия - Бундеслига24-й турПадерборн 070 : 3Байер
04.10.2014Германия - Бундеслига7-й турБайер2 : 2Падерборн 07
03.12.2023Германия - Бундеслига13-й турБайер1 : 1
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа H. 5-й тур0 : 2Байер
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур0 : 3Байер
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБайер4 : 0
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа H. 4-й тур0 : 1Байер
03.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й турПадерборн 071 : 0
25.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й тур4 : 1Падерборн 07
11.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й турПадерборн 071 : 3
05.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й тур0 : 3Падерборн 07
01.11.2023Кубок Германии1/16 финала1 : 3Падерборн 07

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