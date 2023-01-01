02:54 ()
Свернуть список

Герта - Гамбург 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
06 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Герта
Гамбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Гамбург, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Гамбург
Гамбург
12ГерманияврТьярк Эрнст
16АнглиязщДжонджо Кенни
44ГерманиязщЛинус Гехтер
34НидерландызщДейорайсо Зефёйк
31ГерманияпзМартон Дардаи
6ПольшапзМихал Карбовник
41ГерманияпзПаскаль Клеменс
11ГерманияпзФабиан Резе
39ГерманиянпДерри Шерхант
7ГерманиянпФлориан Нидерлехнер
25ШвейцариянпХарис Табакович
19ГерманияврМатео Раб
2ФранциязщУильям Микельбренси
5Босния и ГерцеговиназщДеннис Хаджикадунич
35ГаназщШтефан Амбросиус
28ШвейцариязщМиро Мухайм
23ГерманияпзЙонас Мефферт
8СловакияпзЛасло Бенеш
10НидерландынпImmanuel Pherai
18ГамбиянпБейкери Джатта
9ГерманиянпРоберт Глатцель
27ФранциянпЖан-Люк Домпе
Главные тренеры
ГерманияТим Вальтер
История личных встреч
19.08.2023Германия - Вторая Бундеслига3-й турГамбург3 : 0Герта
23.05.2022Германия - Переходные матчиПереходные матчи. 2-й матчГамбург0 : 2Герта
19.05.2022Германия - Переходные матчиПереходные матчи. 1-й матчГерта0 : 1Гамбург
17.03.2018Германия - Бундеслига27-й турГамбург1 : 2Герта
28.10.2017Германия - Бундеслига10-й турГерта2 : 1Гамбург
05.03.2017Германия - Бундеслига23-й турГамбург1 : 0Герта
01.10.2016Германия - Бундеслига6-й турГерта2 : 0Гамбург
06.03.2016Германия - Бундеслига25-й турГамбург2 : 0Герта
03.10.2015Германия - Бундеслига8-й турГерта3 : 0Гамбург
20.03.2015Германия - Бундеслига26-й турГамбург0 : 1Герта
03.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й турГерта5 : 1
24.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й тур2 : 2Герта
11.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й турГерта2 : 2
05.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й тур0 : 0Герта
01.11.2023Кубок Германии1/16 финалаГерта3 : 0
01.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й тур2 : 2Гамбург
24.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й турГамбург2 : 1
11.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й тур4 : 2Гамбург
04.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й турГамбург2 : 0
31.10.2023Кубок Германии1/16 финала1 : 1 3 : 4Гамбург

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close