Герта - Гамбург 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
06 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Гамбург, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Гамбург
Гамбург
|12
|вр
|Тьярк Эрнст
|16
|зщ
|Джонджо Кенни
|44
|зщ
|Линус Гехтер
|34
|зщ
|Дейорайсо Зефёйк
|31
|пз
|Мартон Дардаи
|6
|пз
|Михал Карбовник
|41
|пз
|Паскаль Клеменс
|11
|пз
|Фабиан Резе
|39
|нп
|Дерри Шерхант
|7
|нп
|Флориан Нидерлехнер
|25
|нп
|Харис Табакович
|19
|вр
|Матео Раб
|2
|зщ
|Уильям Микельбренси
|5
|зщ
|Деннис Хаджикадунич
|35
|зщ
|Штефан Амбросиус
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|23
|пз
|Йонас Мефферт
|8
|пз
|Ласло Бенеш
|10
|нп
|Immanuel Pherai
|18
|нп
|Бейкери Джатта
|9
|нп
|Роберт Глатцель
|27
|нп
|Жан-Люк Домпе
Главные тренеры
|Тим Вальтер
История личных встреч
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 0
|23.05.2022
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 2
|19.05.2022
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|0 : 1
|17.03.2018
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|28.10.2017
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|05.03.2017
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|01.10.2016
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|06.03.2016
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|03.10.2015
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 0
|20.03.2015
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 1
|03.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|24.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|01.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|24.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|4 : 2
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4