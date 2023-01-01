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Саарбрюккен - Айнтрахт Ф 06 Декабря прямая трансляция

06 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Саарбрюккен
Айнтрахт Ф

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саарбрюккен - Айнтрахт Ф, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саарбрюккен
Саарбрюккен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
История личных встреч
01.11.2023Кубок Германии1/16 финалаСаарбрюккен2 : 1
11.08.2023Кубок Германии1-й раундСаарбрюккен2 : 1
09.06.2020Кубок Германии1/2 финалаСаарбрюккен0 : 3
03.03.2020Кубок Германии1/4 финалаСаарбрюккен1 : 1 7 : 6
05.02.2020Кубок Германии1/8 финалаСаарбрюккен0 : 0 5 : 3
03.12.2023Германия - Бундеслига13-й тур2 : 1Айнтрахт Ф
30.11.2023Лига конференцийГруппа G. 5-й турАйнтрахт Ф1 : 2
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турАйнтрахт Ф1 : 2
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур2 : 2Айнтрахт Ф
09.11.2023Лига конференцийГруппа G. 4-й тур0 : 1Айнтрахт Ф

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