Саарбрюккен - Айнтрахт Ф 06 Декабря прямая трансляция
06 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саарбрюккен - Айнтрахт Ф, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саарбрюккен
Саарбрюккен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
История личных встреч
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 1
|09.06.2020
|Кубок Германии
|1/2 финала
|0 : 3
|03.03.2020
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 1 7 : 6
|05.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 3
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа G. 5-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа G. 4-й тур
|0 : 1