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Штутгарт - Боруссия Д 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
06 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Штутгарт
Боруссия Д

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Боруссия Д, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Боруссия Д
Дортмунд
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
2ГерманиязщВальдемар Антон
23ФранциязщДан-Аксель Загаду
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
16ГерманияпзАтакан Каразор
8ФранцияпзЭнцо Мийо
14ДР КонгонпСилас Катомпа Мвумпа
27ГерманиянпКрис Фюрих
26ГерманиянпДениз Ундав
9ГвинеянпСеру Гирасси
1ШвейцарияврГрегор Кобель
17ГерманиязщМариус Вольф
15ГерманиязщМатс Хуммельс
4ГерманиязщНико Шлоттербек
26НорвегияпзЮлиан Рюэрсон
23ГерманияпзЭмре Джан
20АвстрияпзМарсель Забитцер
11ГерманияпзМарко Ройс
19ГерманияпзЮлиан Брандт
43АнглияпзДжейми Байно-Гиттенс
14ГерманиянпНиклас Фюллькруг
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ГерманияЭдин Терзич
История личных встреч
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турШтутгарт2 : 1Боруссия Д
15.04.2023Германия - Бундеслига28-й турШтутгарт3 : 3Боруссия Д
22.10.2022Германия - Бундеслига11-й турБоруссия Д5 : 0Штутгарт
08.04.2022Германия - Бундеслига29-й турШтутгарт0 : 2Боруссия Д
20.11.2021Германия - Бундеслига12-й турБоруссия Д2 : 1Штутгарт
10.04.2021Германия - Бундеслига28-й турШтутгарт2 : 3Боруссия Д
12.12.2020Германия - Бундеслига11-й турБоруссия Д1 : 5Штутгарт
09.03.2019Германия - Бундеслига25-й турБоруссия Д3 : 1Штутгарт
20.10.2018Германия - Бундеслига8-й турШтутгарт0 : 4Боруссия Д
08.04.2018Германия - Бундеслига29-й турБоруссия Д3 : 0Штутгарт
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й турШтутгарт2 : 0
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур1 : 2Штутгарт
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турШтутгарт2 : 1Боруссия Д
05.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур2 : 0Штутгарт
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаШтутгарт1 : 0
03.12.2023Германия - Бундеслига13-й тур1 : 1Боруссия Д
28.11.2023Лига чемпионовГруппа F. 5-й тур1 : 3Боруссия Д
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турБоруссия Д4 : 2
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турШтутгарт2 : 1Боруссия Д
07.11.2023Лига чемпионовГруппа F. 4-й турБоруссия Д2 : 0

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