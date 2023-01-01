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АЗ Алкмар - НЕК Неймеген 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
06 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
АЗ Алкмар
Остановлен
1 : 2
НЕК Неймеген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - НЕК Неймеген, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
НЕК Неймеген
Неймеген
1 Австралия вр Мэтью Райан
2 Япония зщ Юкинари Сугавара
73'
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
46'
18 Норвегия зщ Давид Вольфе
25 Нидерланды пз Рихедли Базур
8 Нидерланды пз Йорди Класи
10 Нидерланды пз Дани де Вит
16 Нидерланды пз Свен Мейнанс
46'
23 Швеция пз Майкель Лахдо
73'
19 Нидерланды нп Мирон ван Бредероде
46'
9 Греция нп Вангелис Павлидис
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
46'
28 Нидерланды пз Кензо Гаудмейн
46'
15 Нидерланды пз Рубен ван Боммел
46'
30 Нидерланды зщ Денсо Касиус
73'
7 Дания пз Йенс Одгор
73'
1 Нидерланды вр Яспер Силлессен
4 Дания зщ Mathias Ross
5 Нидерланды зщ Юри Бас
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
8 Дания пз Магнус Маттссон
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
15 Япония пз Саи ван Вермескеркен
87'
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
63'
14 Норвегия нп Ларс Олден Ларсен
63'
12 Нидерланды нп Бас Дост
7 Нидерланды пз Элаис Тавшан
63'
20 Дания пз Лассе Шоне
63'
21 Нидерланды зщ D'Leanu Arts
87'
Запасные
13 Нидерланды вр Сем Вестервелд
20 Нидерланды вр Роум Овусу-Одуро
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
6 Португалия пз Тиагу Данташ
14 США пз Джордже Михайлович
11 Гана нп Ибрахим Садик
21 Нидерланды нп Эрнест Поку
22 Нидерланды вр Робин Руфс
31 Нидерланды вр Rijk Janse
35 Нидерланды зщ Luc Netten
23 Япония пз Кодаи Сано
11 Испания нп Робер Гонсалес
Главные тренеры
Нидерланды Паскаль Янсен
Нидерланды Рогьер Мейер
История личных встреч
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НЕК Неймеген0 : 3АЗ Алкмар
01.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур АЗ Алкмар1 : 1НЕК Неймеген
06.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур НЕК Неймеген1 : 3АЗ Алкмар
20.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур АЗ Алкмар1 : 1НЕК Неймеген
07.05.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НЕК Неймеген2 : 1АЗ Алкмар
28.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур АЗ Алкмар2 : 0НЕК Неймеген
30.01.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур НЕК Неймеген0 : 3АЗ Алкмар
01.11.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур АЗ Алкмар2 : 4НЕК Неймеген
13.04.2014 Нидерланды - Эредивизия 32-й тур АЗ Алкмар1 : 1НЕК Неймеген
01.12.2013 Нидерланды - Эредивизия 15-й тур НЕК Неймеген3 : 2АЗ Алкмар
03.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур 1 : 1АЗ Алкмар
30.11.2023 Лига конференций Группа E. 5-й тур АЗ Алкмар1 : 0
26.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур АЗ Алкмар3 : 0
12.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур 1 : 0АЗ Алкмар
09.11.2023 Лига конференций Группа E. 4-й тур 2 : 1АЗ Алкмар
03.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур НЕК Неймеген1 : 2
26.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур НЕК Неймеген1 : 1
11.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур 3 : 3НЕК Неймеген
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур НЕК Неймеген3 : 3
02.11.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд НЕК Неймеген5 : 3

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