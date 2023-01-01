АЗ Алкмар - НЕК Неймеген 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
06 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Остановлен
1 : 2
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - НЕК Неймеген, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 10-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
НЕК Неймеген
Неймеген
|1
|вр
|Мэтью Райан
|2
|зщ
|Юкинари Сугавара
|
73'
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|
46'
|18
|зщ
|Давид Вольфе
|25
|пз
|Рихедли Базур
|8
|пз
|Йорди Класи
|10
|пз
|Дани де Вит
|16
|пз
|Свен Мейнанс
|
46'
|23
|пз
|Майкель Лахдо
|
73'
|19
|нп
|Мирон ван Бредероде
|
46'
|9
|нп
|Вангелис Павлидис
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|
46'
|28
|пз
|Кензо Гаудмейн
|
46'
|15
|пз
|Рубен ван Боммел
|
46'
|30
|зщ
|Денсо Касиус
|
73'
|7
|пз
|Йенс Одгор
|
73'
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|4
|зщ
|Mathias Ross
|5
|зщ
|Юри Бас
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|71
|пз
|Дирк Пропер
|8
|пз
|Магнус Маттссон
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|15
|пз
|Саи ван Вермескеркен
|
87'
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|
63'
|14
|нп
|Ларс Олден Ларсен
|
63'
|12
|нп
|Бас Дост
|7
|пз
|Элаис Тавшан
|
63'
|20
|пз
|Лассе Шоне
|
63'
|21
|зщ
|D'Leanu Arts
|
87'
Запасные
|13
|вр
|Сем Вестервелд
|20
|вр
|Роум Овусу-Одуро
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|6
|пз
|Тиагу Данташ
|14
|пз
|Джордже Михайлович
|11
|нп
|Ибрахим Садик
|21
|нп
|Эрнест Поку
|22
|вр
|Робин Руфс
|31
|вр
|Rijk Janse
|35
|зщ
|Luc Netten
|23
|пз
|Кодаи Сано
|11
|нп
|Робер Гонсалес
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 3
|01.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 1
|06.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 3
|20.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 1
|07.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 1
|28.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 0
|30.01.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 3
|01.11.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 4
|13.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|32-й тур
|1 : 1
|01.12.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|15-й тур
|3 : 2
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа E. 5-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 0
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа E. 4-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 3
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 3
|02.11.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|5 : 3