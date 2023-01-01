Оттава Сенаторз - Нью-Йорк Рейнджерс 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
06 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Тревор Хансон (Ричмонд, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
|31
|вр
|Антон Форсберг
|70
|вр
|Йоонас Корписало
|24
|зщ
|Джейкоб Бернард-Докер
|85
|зщ
|Джейк Сандерсон
|23
|зщ
|Трэвис Хэмоник
|6
|зщ
|Джейкоб Чикран
|2
|зщ
|Артём Зуб
|26
|зщ
|Эрик Бреннстрём
|71
|нп
|Ридли Грейг
|28
|нп
|Клод Жиру
|9
|нп
|Джош Норрис
|7
|нп
|Брэди Ткачук
|19
|нп
|Дрейк Батерсон
|18
|нп
|Тим Штюцле
|91
|нп
|Владимир Тарасенко
|21
|нп
|Мэтью Жозеф
|81
|нп
|Доминик Кубалик
|17
|нп
|Зак Макьюэн
|49
|нп
|Рурк Шартье
|27
|нп
|Паркер Келли
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|32
|вр
|Джонатан Куик
|23
|зщ
|Адам Фокс
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|22
|нп
|Джонни Бродзински
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|20
|нп
|Крис Крайдер
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|16
|нп
|Винсент Трочек
|10
|нп
|Артемий Панарин
|17
|нп
|Блейк Уилер
|12
|нп
|Ник Бонино
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|71
|нп
|Тайлер Питлик
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|26
|нп
|Джимми Веси
Главные тренеры
|Ди Джей Смит
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|03.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|03.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|01.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|10.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|21.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|23.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|23.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|05.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|06.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|04.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4