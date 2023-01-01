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Оттава Сенаторз - Нью-Йорк Рейнджерс 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
06 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Тревор Хансон (Ричмонд, Канада);
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Рейнджерс

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
31 Швеция вр Антон Форсберг
70 Финляндия вр Йоонас Корписало
24 Канада зщ Джейкоб Бернард-Докер
85 США зщ Джейк Сандерсон
23 Канада зщ Трэвис Хэмоник
6 Канада зщ Джейкоб Чикран
2 Россия зщ Артём Зуб
26 Швеция зщ Эрик Бреннстрём
71 Канада нп Ридли Грейг
28 Канада нп Клод Жиру
9 США нп Джош Норрис
7 США нп Брэди Ткачук
19 Канада нп Дрейк Батерсон
18 Германия нп Тим Штюцле
91 Россия нп Владимир Тарасенко
21 Канада нп Мэтью Жозеф
81 Чехия нп Доминик Кубалик
17 Канада нп Зак Макьюэн
49 Канада нп Рурк Шартье
27 Канада нп Паркер Келли
31 Россия вр Игорь Шестёркин
32 США вр Джонатан Куик
23 США зщ Адам Фокс
55 США зщ Райан Линдгрен
8 США зщ Джейкоб Труба
79 США зщ К'Андре Миллер
4 Канада зщ Брэйден Шнайдер
56 Швеция зщ Эрик Густафссон
22 США нп Джонни Бродзински
93 Швеция нп Мика Зибанеджад
20 США нп Крис Крайдер
13 Канада нп Алекси Лафреньер
16 США нп Винсент Трочек
10 Россия нп Артемий Панарин
17 США нп Блейк Уилер
12 США нп Ник Бонино
50 Канада нп Уилл Кайлли
71 США нп Тайлер Питлик
21 Канада нп Баркли Гудроу
26 США нп Джимми Веси
Главные тренеры
Канада Ди Джей Смит
США Питер Лавиолетт
История личных встреч
03.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 5Оттава Сенаторз
03.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3 ОТОттава Сенаторз
01.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
10.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 1Оттава Сенаторз
21.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
23.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
23.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
05.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 6Оттава Сенаторз
06.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
04.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 4Оттава Сенаторз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 0
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Оттава Сенаторз
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 5
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 5
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 1 Б
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 5
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
30.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 5
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс7 : 4

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