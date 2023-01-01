Коламбус Блю Джекетс - Лос-Анджелес Кингз 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
06 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Бландина (Сентенниал, США);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
|90
|вр
|Элвис Мерзликин
|30
|вр
|Спенсер Мартин
|27
|зщ
|Адам Боквист
|8
|зщ
|Зак Веренски
|2
|зщ
|Эндрю Пик
|9
|зщ
|Иван Проворов
|55
|зщ
|Давид Иржичек
|22
|зщ
|Джейк Бин
|17
|нп
|Джастин Дэнфорт
|38
|нп
|Бун Дженнер
|13
|нп
|Джонни Годро
|86
|нп
|Кирилл Марченко
|10
|нп
|Дмитрий Воронков
|59
|нп
|Егор Чинахов
|29
|нп
|Патрик Лайне
|11
|нп
|Адам Фантилли
|91
|нп
|Кент Джонсон
|42
|нп
|Александр Тексье
|7
|нп
|Шон Курали
|50
|нп
|Эрик Робинсон
|39
|вр
|Кэм Тальбо
|29
|вр
|Феникс Копли
|8
|зщ
|Дрю Даути
|44
|зщ
|Майки Андерсон
|3
|зщ
|Мэтт Рой
|84
|зщ
|Владислав Гавриков
|53
|зщ
|Джордан Спенс
|5
|зщ
|Андреас Энглунд
|9
|нп
|Адриан Кемпе
|11
|нп
|Анже Копитар
|55
|нп
|Куинтон Байфилд
|12
|нп
|Тревор Мур
|24
|нп
|Филлип Дано
|22
|нп
|Кевин Фиала
|78
|нп
|Алекс Лаферрье
|80
|нп
|Пьер-Люк Дюбуа
|91
|нп
|Карл Грундстрём
|34
|нп
|Артур Калиев
|61
|нп
|Тревор Льюис
|28
|нп
|Джарет Андерсон-Долан
Главные тренеры
|Паскаль Венсан
|Тодд Маклеллан
История личных встреч
|17.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|12.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|17.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|05.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|07.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|20.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|14.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|04.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|02.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|22.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4