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Коламбус Блю Джекетс - Лос-Анджелес Кингз 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
06 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Бландина (Сентенниал, США);
Коламбус Блю Джекетс
Лос-Анджелес Кингз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
90 Латвия вр Элвис Мерзликин
30 Канада вр Спенсер Мартин
27 Швеция зщ Адам Боквист
8 США зщ Зак Веренски
2 США зщ Эндрю Пик
9 Россия зщ Иван Проворов
55 Чехия зщ Давид Иржичек
22 Канада зщ Джейк Бин
17 Канада нп Джастин Дэнфорт
38 Канада нп Бун Дженнер
13 США нп Джонни Годро
86 Россия нп Кирилл Марченко
10 Россия нп Дмитрий Воронков
59 Россия нп Егор Чинахов
29 Финляндия нп Патрик Лайне
11 Канада нп Адам Фантилли
91 Канада нп Кент Джонсон
42 Франция нп Александр Тексье
7 США нп Шон Курали
50 США нп Эрик Робинсон
39 Канада вр Кэм Тальбо
29 США вр Феникс Копли
8 Канада зщ Дрю Даути
44 США зщ Майки Андерсон
3 США зщ Мэтт Рой
84 Россия зщ Владислав Гавриков
53 Канада зщ Джордан Спенс
5 Швеция зщ Андреас Энглунд
9 Швеция нп Адриан Кемпе
11 Словения нп Анже Копитар
55 Канада нп Куинтон Байфилд
12 США нп Тревор Мур
24 Канада нп Филлип Дано
22 Швейцария нп Кевин Фиала
78 США нп Алекс Лаферрье
80 Канада нп Пьер-Люк Дюбуа
91 Швеция нп Карл Грундстрём
34 США нп Артур Калиев
61 США нп Тревор Льюис
28 Канада нп Джарет Андерсон-Долан
Главные тренеры
Канада Паскаль Венсан
Канада Тодд Маклеллан
История личных встреч
17.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 1Коламбус Блю Джекетс
12.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс6 : 5 ОТЛос-Анджелес Кингз
17.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 1Коламбус Блю Джекетс
05.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 4 ОТЛос-Анджелес Кингз
07.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 4Коламбус Блю Джекетс
20.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
14.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 1Лос-Анджелес Кингз
04.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 1Коламбус Блю Джекетс
02.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 2Коламбус Блю Джекетс
22.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 6Лос-Анджелес Кингз
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Коламбус Блю Джекетс
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2
30.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 2
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Коламбус Блю Джекетс
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 1
30.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 2
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 0
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Лос-Анджелес Кингз
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Лос-Анджелес Кингз

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