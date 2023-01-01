Баффало Сэйбрз - Детройт Ред Уингз 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
06 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кендрик Николсон (Милвертон, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Детройт Ред Уингз
Детройт
|31
|вр
|Эрик Комри
|27
|вр
|Девон Леви
|23
|зщ
|Маттиас Самуэльссон
|26
|зщ
|Расмус Далин
|10
|зщ
|Хенри Йокихарью
|25
|зщ
|Оуэн Пауэр
|6
|зщ
|Эрик Джонсон
|75
|зщ
|Коннор Клифтон
|72
|нп
|Тейдж Томпсон
|37
|нп
|Кейси Миттельштадт
|53
|нп
|Джефф Скиннер
|77
|нп
|Джон-Джейсон Петерка
|24
|нп
|Дилан Козенс
|9
|нп
|Закари Бенсон
|21
|нп
|Кайл Окпосо
|19
|нп
|Пейтон Кребс
|17
|нп
|Тайсон Джост
|71
|нп
|Виктор Олофссон
|15
|нп
|Брэндон Биро
|63
|нп
|Исак Росен
|34
|вр
|Алекс Лайон
|35
|вр
|Вилле Хуссо
|3
|зщ
|Джастин Холл
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
|96
|зщ
|Джейк Уолман
|46
|зщ
|Джефф Питри
|8
|зщ
|Бен Шьяро
|41
|зщ
|Шейн Гостисбер
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
|71
|нп
|Дилан Ларкин
|14
|нп
|Робби Фаббри
|90
|нп
|Джо Велено
|37
|нп
|Джей Ти Комфер
|93
|нп
|Алекс Дебринкэт
|57
|нп
|Дэвид Перрон
|18
|нп
|Эндрю Копп
|27
|нп
|Майкл Расмуссен
|17
|нп
|Даниэль Спронг
|36
|нп
|Кристиан Фишер
|24
|нп
|Клим Костин
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Стив Смит
|Дерек Лалонд
История личных встреч
|07.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 7 Б
|30.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|01.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|01.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 3
|17.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|16.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|28.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|07.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|09.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|01.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 2
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5