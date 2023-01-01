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Баффало Сэйбрз - Детройт Ред Уингз 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
06 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кендрик Николсон (Милвертон, Канада);
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Детройт Ред Уингз
Детройт
31 Канада вр Эрик Комри
27 Канада вр Девон Леви
23 США зщ Маттиас Самуэльссон
26 Швеция зщ Расмус Далин
10 Финляндия зщ Хенри Йокихарью
25 Канада зщ Оуэн Пауэр
6 США зщ Эрик Джонсон
75 США зщ Коннор Клифтон
72 США нп Тейдж Томпсон
37 США нп Кейси Миттельштадт
53 Канада нп Джефф Скиннер
77 Германия нп Джон-Джейсон Петерка
24 Канада нп Дилан Козенс
9 Канада нп Закари Бенсон
21 США нп Кайл Окпосо
19 Канада нп Пейтон Кребс
17 Канада нп Тайсон Джост
71 Швеция нп Виктор Олофссон
15 Канада нп Брэндон Биро
63 Швеция нп Исак Росен
34 США вр Алекс Лайон
35 Финляндия вр Вилле Хуссо
3 США зщ Джастин Холл
53 Германия зщ Мориц Зайдер
96 Канада зщ Джейк Уолман
46 США зщ Джефф Питри
8 Канада зщ Бен Шьяро
41 США зщ Шейн Гостисбер
23 Швеция нп Лукас Рэймонд
71 США нп Дилан Ларкин
14 Канада нп Робби Фаббри
90 Канада нп Джо Велено
37 США нп Джей Ти Комфер
93 США нп Алекс Дебринкэт
57 Канада нп Дэвид Перрон
18 США нп Эндрю Копп
27 Канада нп Майкл Расмуссен
17 Нидерланды нп Даниэль Спронг
36 США нп Кристиан Фишер
24 Россия нп Клим Костин
Главные тренеры
США Дон Гранато
Канада Стив Смит
США Дерек Лалонд
История личных встреч
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 7 ББаффало Сэйбрз
30.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз6 : 3Детройт Ред Уингз
01.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 5 ББаффало Сэйбрз
01.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз8 : 3Детройт Ред Уингз
17.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 0Баффало Сэйбрз
28.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2 ОТБаффало Сэйбрз
07.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
09.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Баффало Сэйбрз3 : 1Детройт Ред Уингз
01.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз6 : 2Баффало Сэйбрз
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 2
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Баффало Сэйбрз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Баффало Сэйбрз
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Баффало Сэйбрз
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Баффало Сэйбрз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТДетройт Ред Уингз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 1
30.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Детройт Ред Уингз
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 1
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Детройт Ред Уингз

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