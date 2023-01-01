Нью-Йорк Айлендерс - Сан-Хосе Шаркс 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
06 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Келли Сазерлэнд (Ричмонд, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
|30
|вр
|Илья Сорокин
|40
|вр
|Семён Варламов
|8
|зщ
|Ноа Добсон
|28
|зщ
|Александр Романов
|6
|зщ
|Райан Пулок
|4
|зщ
|Самуэль Болдюк
|24
|зщ
|Скотт Мейфилд
|2
|зщ
|Майк Райлли
|26
|нп
|Оливер Вальстрём
|14
|нп
|Бо Хорват
|27
|нп
|Андерс Ли
|21
|нп
|Кайл Палмьери
|29
|нп
|Брок Нельсон
|18
|нп
|Пьер Энгвалль
|16
|нп
|Жюльен Готье
|44
|нп
|Жан-Габриэль Пажо
|10
|нп
|Симон Хольмстрём
|15
|нп
|Кэл Клаттербак
|53
|нп
|Кейси Сизикас
|20
|нп
|Хадсон Фэшинг
|36
|вр
|Каапо Кяхкёнен
|29
|вр
|Маккензи Блэквуд
|84
|зщ
|Ян Рутта
|4
|зщ
|Кайл Берроуз
|38
|зщ
|Марио Ферраро
|44
|зщ
|Марк-Эдуар Власик
|33
|зщ
|Кален Эддисон
|83
|зщ
|Никита Охотюк
|9
|зщ
|Джейкоб Макдональд
|94
|нп
|Александр Барабанов
|18
|нп
|Филип Задина
|7
|нп
|Нико Штурм
|10
|нп
|Энтони Дюклер
|64
|нп
|Микаэль Гранлунд
|20
|нп
|Фабиан Зеттерлунд
|48
|нп
|Томаш Гертл
|75
|нп
|Данил Гущин
|62
|нп
|Кевин Лабанк
|90
|нп
|Джастин Бейли
|68
|нп
|Майк Хоффман
Главные тренеры
|Лэйн Ламберт
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|19.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|19.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|25.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|03.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|24.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|24.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|21.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|22.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|15.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 Б
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3