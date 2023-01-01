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Нью-Йорк Айлендерс - Сан-Хосе Шаркс 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
06 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Келли Сазерлэнд (Ричмонд, Канада);
Нью-Йорк Айлендерс
Сан-Хосе Шаркс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
30 Россия вр Илья Сорокин
40 Россия вр Семён Варламов
8 Канада зщ Ноа Добсон
28 Россия зщ Александр Романов
6 Канада зщ Райан Пулок
4 Канада зщ Самуэль Болдюк
24 США зщ Скотт Мейфилд
2 США зщ Майк Райлли
26 США нп Оливер Вальстрём
14 Канада нп Бо Хорват
27 США нп Андерс Ли
21 США нп Кайл Палмьери
29 США нп Брок Нельсон
18 Швеция нп Пьер Энгвалль
16 Канада нп Жюльен Готье
44 Канада нп Жан-Габриэль Пажо
10 Швеция нп Симон Хольмстрём
15 Канада нп Кэл Клаттербак
53 Канада нп Кейси Сизикас
20 США нп Хадсон Фэшинг
36 Финляндия вр Каапо Кяхкёнен
29 Канада вр Маккензи Блэквуд
84 Чехия зщ Ян Рутта
4 Канада зщ Кайл Берроуз
38 Канада зщ Марио Ферраро
44 Канада зщ Марк-Эдуар Власик
33 Канада зщ Кален Эддисон
83 Россия зщ Никита Охотюк
9 США зщ Джейкоб Макдональд
94 Россия нп Александр Барабанов
18 Чехия нп Филип Задина
7 Германия нп Нико Штурм
10 Канада нп Энтони Дюклер
64 Финляндия нп Микаэль Гранлунд
20 Швеция нп Фабиан Зеттерлунд
48 Чехия нп Томаш Гертл
75 Россия нп Данил Гущин
62 США нп Кевин Лабанк
90 США нп Джастин Бейли
68 Канада нп Майк Хоффман
Главные тренеры
Канада Лэйн Ламберт
США Дэвид Куинн
История личных встреч
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 4Нью-Йорк Айлендерс
19.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 2Сан-Хосе Шаркс
25.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 3 БНью-Йорк Айлендерс
03.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 2 ОТСан-Хосе Шаркс
24.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 1Сан-Хосе Шаркс
24.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1 ОТНью-Йорк Айлендерс
21.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
08.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 0Сан-Хосе Шаркс
22.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 3Сан-Хосе Шаркс
15.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 3Нью-Йорк Айлендерс
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Нью-Йорк Айлендерс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТНью-Йорк Айлендерс
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Нью-Йорк Айлендерс
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 1 Б
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Нью-Йорк Айлендерс
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5Сан-Хосе Шаркс
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Сан-Хосе Шаркс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Сан-Хосе Шаркс
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 3

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