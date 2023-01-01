Калгари Флэймз - Миннесота Уайлд 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
06 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Миннесота Уайлд, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
|Райан Хаска
|Джон Хайнс
История личных встреч
|08.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 Б
|05.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|08.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|29.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|02.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|27.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|10.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|06.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|24.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|03.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3