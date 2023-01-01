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Калгари Флэймз - Миннесота Уайлд 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
06 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Миннесота Уайлд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Миннесота Уайлд, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
Канада Райан Хаска
США Джон Хайнс
История личных встреч
08.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд0 : 1 БКалгари Флэймз
05.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз0 : 3Миннесота Уайлд
08.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 3Миннесота Уайлд
29.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2 ОТКалгари Флэймз
02.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 5Калгари Флэймз
27.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз7 : 3Миннесота Уайлд
10.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 1Миннесота Уайлд
06.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 5 БКалгари Флэймз
24.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 0Калгари Флэймз
03.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 4Миннесота Уайлд
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 4
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 3 ОТ
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 1 ОТ
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Калгари Флэймз
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Калгари Флэймз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 1
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 6Миннесота Уайлд
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 1
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Миннесота Уайлд
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 3

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