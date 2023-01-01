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Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
06 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
США Грег Кронин
История личных встреч
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3 БКолорадо Эвеланш
16.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш8 : 2Анахайм Дакс
10.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 5 ОТКолорадо Эвеланш
28.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 5Колорадо Эвеланш
27.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 5Анахайм Дакс
20.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 2Колорадо Эвеланш
02.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Анахайм Дакс
25.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 2Анахайм Дакс
12.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 4Колорадо Эвеланш
10.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 2Колорадо Эвеланш
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Колорадо Эвеланш
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3 БКолорадо Эвеланш
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТКолорадо Эвеланш
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 1
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3 БКолорадо Эвеланш
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 5
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Анахайм Дакс
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 2Анахайм Дакс
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 5

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