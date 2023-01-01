Ванкувер Кэнакс - Нью-Джерси Дэвилз 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
06 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
|Рик Токкет
|Линди Рафф
История личных встреч
|07.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|02.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|16.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|01.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|11.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|19.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|16.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|31.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|25.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|02.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2