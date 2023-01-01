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Ванкувер Кэнакс - Нью-Джерси Дэвилз 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
06 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Нью-Джерси Дэвилз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
Канада Рик Токкет
Канада Линди Рафф
История личных встреч
07.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 4 ОТВанкувер Кэнакс
02.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 5Нью-Джерси Дэвилз
16.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 3Нью-Джерси Дэвилз
01.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз7 : 2Ванкувер Кэнакс
11.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 2Нью-Джерси Дэвилз
19.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 0Ванкувер Кэнакс
16.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3 БНью-Джерси Дэвилз
31.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 0Ванкувер Кэнакс
25.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 2Ванкувер Кэнакс
02.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс0 : 2Нью-Джерси Дэвилз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Ванкувер Кэнакс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 4
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 1
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Ванкувер Кэнакс
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Ванкувер Кэнакс
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 6
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТНью-Джерси Дэвилз
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 4
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз7 : 2
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 2

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