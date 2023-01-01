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Чикаго Блэкхоукс - Нэшвилл Предаторз 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
06 Декабря 2023 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Нэшвилл Предаторз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
Канада Люк Ричардсон
Канада Эндрю Брюнетт
История личных встреч
18.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 2Чикаго Блэкхоукс
17.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 2Чикаго Блэкхоукс
05.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 3Нэшвилл Предаторз
22.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4Нэшвилл Предаторз
16.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 3Чикаго Блэкхоукс
01.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 1Чикаго Блэкхоукс
18.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3 ОТНэшвилл Предаторз
08.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 1 ОТНэшвилл Предаторз
24.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 3Нэшвилл Предаторз
22.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 4 ОТНэшвилл Предаторз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Чикаго Блэкхоукс
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Чикаго Блэкхоукс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Чикаго Блэкхоукс
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 3
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Нэшвилл Предаторз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 4
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 6
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 ОТ
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2

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