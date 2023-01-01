01:51 ()
Свернуть список

Баия - Атлетико Минейро 07 Декабря прямая трансляция

07 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 38-й тур
Баия
Атлетико Минейро

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Баия - Атлетико Минейро, которое состоится 07 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баия
Салвадор
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
13.08.2023 Бразилия - Серия А 19-й тур Атлетико Минейро1 : 0Баия
03.12.2021 Бразилия - Серия А 32-й тур Баия2 : 3Атлетико Минейро
25.07.2021 Бразилия - Серия А 13-й тур Атлетико Минейро3 : 0Баия
14.02.2021 Бразилия - Серия А 36-й тур Атлетико Минейро1 : 1Баия
20.10.2020 Бразилия - Серия А 17-й тур Баия3 : 1Атлетико Минейро
28.11.2019 Бразилия - Серия А 35-й тур Баия1 : 1Атлетико Минейро
24.08.2019 Бразилия - Серия А 16-й тур Атлетико Минейро0 : 1Баия
18.11.2018 Бразилия - Серия А 35-й тур Атлетико Минейро1 : 0Баия
31.07.2018 Бразилия - Серия А 16-й тур Баия2 : 2Атлетико Минейро
12.11.2017 Бразилия - Серия А 34-й тур Баия2 : 2Атлетико Минейро
04.12.2023 Бразилия - Серия А 37-й тур 3 : 2Баия
30.11.2023 Бразилия - Серия А 36-й тур Баия0 : 1
25.11.2023 Бразилия - Серия А 35-й тур 1 : 5Баия
13.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур Баия1 : 1
10.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур Баия0 : 3
03.12.2023 Бразилия - Серия А 37-й тур Атлетико Минейро2 : 1
30.11.2023 Бразилия - Серия А 36-й тур 0 : 3Атлетико Минейро
26.11.2023 Бразилия - Серия А 35-й тур Атлетико Минейро3 : 0
13.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур Атлетико Минейро2 : 1
10.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур 1 : 1Атлетико Минейро

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close