Баия - Атлетико Минейро 07 Декабря прямая трансляция
07 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 38-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Баия - Атлетико Минейро, которое состоится 07 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баия
Салвадор
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
Главные тренеры
|Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
|13.08.2023
|Бразилия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|03.12.2021
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|2 : 3
|25.07.2021
|Бразилия - Серия А
|13-й тур
|3 : 0
|14.02.2021
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|20.10.2020
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|3 : 1
|28.11.2019
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|24.08.2019
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|18.11.2018
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|31.07.2018
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|12.11.2017
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|04.12.2023
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|3 : 2
|30.11.2023
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|1 : 5
|13.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|10.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|0 : 3
|03.12.2023
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|2 : 1
|30.11.2023
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|0 : 3
|26.11.2023
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|3 : 0
|13.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|10.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1