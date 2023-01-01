Тампа-Бэй Лайтнинг - Питтсбург Пингвинз 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
07 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 07 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
|Джон Купер
|Майк Салливан
История личных встреч
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|03.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|27.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|16.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|04.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|27.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|13.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|12.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|07.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|24.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2