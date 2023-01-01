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Тампа-Бэй Лайтнинг - Питтсбург Пингвинз 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
07 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 07 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
Канада Джон Купер
США Майк Салливан
История личных встреч
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 4Питтсбург Пингвинз
03.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 5 ОТПиттсбург Пингвинз
27.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз7 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
16.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
04.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 5Питтсбург Пингвинз
27.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
13.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 6Питтсбург Пингвинз
12.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 2 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
07.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 2Питтсбург Пингвинз
24.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 2Питтсбург Пингвинз
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 0
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 4Питтсбург Пингвинз
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТПиттсбург Пингвинз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4 Б
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 4Питтсбург Пингвинз
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТПиттсбург Пингвинз
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2

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