Сент-Луис Блюз - Вегас Голден Найтс 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
07 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 07 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Крэйг Берюбе
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|13.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|24.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|13.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|23.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|21.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|09.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|08.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ