Эдмонтон Ойлерз - Каролина Харрикейнз 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
07 Декабря 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 07 Декабря 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
|Крис Ноблох
|Род Бриндамор
История личных встреч
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|11.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|21.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|27.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|12.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|17.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|11.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|16.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|21.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|21.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2