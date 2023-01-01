01:51 ()
Свернуть список

Эдмонтон Ойлерз - Каролина Харрикейнз 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
07 Декабря 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Каролина Харрикейнз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 07 Декабря 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
Канада Крис Ноблох
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 3Эдмонтон Ойлерз
11.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз7 : 2Эдмонтон Ойлерз
21.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 4Каролина Харрикейнз
27.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 1Эдмонтон Ойлерз
12.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 3Каролина Харрикейнз
17.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 4 ОТЭдмонтон Ойлерз
11.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 6Каролина Харрикейнз
16.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 1Эдмонтон Ойлерз
21.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 7Каролина Харрикейнз
21.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 7Эдмонтон Ойлерз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Эдмонтон Ойлерз
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 4 Б
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз8 : 2
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 5Эдмонтон Ойлерз
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 3Эдмонтон Ойлерз
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Каролина Харрикейнз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 2
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 5 ОТ
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Каролина Харрикейнз
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close