Гояс - Америка Минейро 07 Декабря прямая трансляция
07 Декабря 2023 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 38-й тур
Перерыв
1 : 0
- 33'1:0Луис Фелипе
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гояс - Америка Минейро, которое состоится 07 Декабря 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гояс
Гояния
Америка Минейро
Белу-Оризонти
|23
|вр
|Тадеу
|2
|зщ
|Маньо Жозе да Силва
|3
|зщ
|Лукас Альтер
|43
|зщ
|Эду
|19
|зщ
|Бруно Мело
32'
|70
|пз
|Андерсон Оливейра
|12
|пз
|Willian
|40
|пз
|Everton Morelli
|55
|пз
|Луис Фелипе
|60
|пз
|Гильерме
|17
|нп
|Pedro Junqueira
|28
|Xavier
32'
|12
|вр
|Jori
|20
|зщ
|Даниел Боргес
|18
|зщ
|Julio Cesar
|33
|зщ
|Эдер
|22
|зщ
|Данило Авелар
|21
|зщ
|Лукас Кал
20'
|16
|пз
|Але
|8
|пз
|Жуниньо
|75
|пз
|Rodrigo Henrique Santos de Souza
|44
|нп
|Adyson Soares
|78
|нп
|Renato Marques
|28
|пз
|Breno Cascardo
20'
Запасные
|88
|вр
|Marcelo
|22
|зщ
|Аподи
|5
|пз
|Рафаэл Гуззу
|10
|пз
|Julian Palacios
|9
|нп
|Матеус Баби
|18
|нп
|Breno Herculano
|95
|Dodozinho
|36
|Eduardo Simioni
|29
|Ezequiel Oliveira
|14
|Luis Mina
|30
|Halerrandrio
|93
|вр
|Washington Aguerre
|23
|пз
|Javier Mendez
|68
|Yago Santos
|70
|Rafael Barcelos
|72
|Paulo
|74
|Samuel
|69
|Yago Souza
|73
|Natan de Sales
|15
|Kaua Diniz Rocha
|71
|Jhow
Главные тренеры
|Гуто Феррейра
История личных встреч
|13.08.2023
|Бразилия - Серия А
|19-й тур
|0 : 1
|27.10.2022
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|04.07.2022
|Бразилия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|04.12.2023
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|01.12.2023
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|28.11.2023
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|0 : 1
|13.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|10.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|0 : 1
|04.12.2023
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|3 : 2
|30.11.2023
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|4 : 0
|27.11.2023
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|0 : 3
|13.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|09.11.2023
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Палмейрас
|37
|20
|9
|8
|63-32
|69
|62.2
|2
|Атлетико Минейро
|37
|19
|9
|9
|51-28
|66
|59.5
|3
|Фламенго
|37
|19
|9
|9
|56-41
|66
|59.5
|4
|Гремио
|37
|20
|5
|12
|60-54
|65
|58.6
|5
|Ботафого
|37
|18
|10
|9
|57-34
|64
|57.7
|6
|Ред Булл Брагантино
|37
|17
|11
|9
|48-33
|62
|55.9
|7
|Флуминенсе
|37
|16
|8
|13
|49-44
|56
|50.5
|8
|Атлетико Паранаэнсе
|37
|14
|14
|9
|51-40
|56
|50.5
|9
|Интернасьонал
|37
|14
|10
|13
|43-44
|52
|46.8
|10
|Форталеза
|37
|14
|9
|14
|43-43
|51
|45.9
|11
|Сан-Паулу
|37
|13
|11
|13
|39-38
|50
|45.0
|12
|Куяба
|37
|13
|9
|15
|37-39
|48
|43.2
|13
|Коринтианс
|37
|11
|14
|12
|45-48
|47
|42.3
|14
|Крузейро
|37
|11
|13
|13
|34-31
|46
|41.4
|15
|Сантос
|37
|11
|10
|16
|38-62
|43
|38.7
|16
|Васко да Гама
|37
|11
|9
|17
|39-50
|42
|37.8
| 17
Зона вылета
|Баия
|37
|11
|8
|18
|46-52
|41
|36.9
| 18
Зона вылета
|Гояс
|37
|8
|11
|18
|35-53
|35
|31.5
| 19
Зона вылета
|Коритиба
|37
|8
|6
|23
|41-71
|30
|27.0
| 20
Зона вылета
|Америка Минейро
|37
|5
|9
|23
|42-80
|24
|21.6