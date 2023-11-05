01:51 ()
Свернуть список

Гояс - Америка Минейро 07 Декабря прямая трансляция

07 Декабря 2023 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 38-й тур
Гояс
Перерыв
1 : 0
Америка Минейро

  • 33'
    1:0
    Луис Фелипе
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гояс - Америка Минейро, которое состоится 07 Декабря 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Гояс
    Гояния
    Америка Минейро
    Белу-Оризонти
    23Бразилиявр Тадеу
    2БразилиязщМаньо Жозе да Силва
    3БразилиязщЛукас Альтер
    43Бразилиязщ Эду
    19БразилиязщБруно Мело
    32'
    70БразилияпзАндерсон Оливейра
    12Бразилияпз Willian
    40БразилияпзEverton Morelli
    55БразилияпзЛуис Фелипе
    60Бразилияпз Гильерме
    17БразилиянпPedro Junqueira
    28Бразилия Xavier
    32'
    12Бразилиявр Jori
    20БразилиязщДаниел Боргес
    18БразилиязщJulio Cesar
    33Бразилиязщ Эдер
    22БразилиязщДанило Авелар
    21БразилиязщЛукас Кал
    20'
    16Бразилияпз Але
    8Бразилияпз Жуниньо
    75БразилияпзRodrigo Henrique Santos de Souza
    44БразилиянпAdyson Soares
    78Бразилиянп Renato Marques
    28Бразилияпз Breno Cascardo
    20'
    Запасные
    88Бразилиявр Marcelo
    22Бразилиязщ Аподи
    5ПортугалияпзРафаэл Гуззу
    10АргентинапзJulian Palacios
    9БразилиянпМатеус Баби
    18БразилиянпBreno Herculano
    95Бразилия Dodozinho
    36БразилияEduardo Simioni
    29БразилияEzequiel Oliveira
    14Бразилия Luis Mina
    30Бразилия Halerrandrio
    93УругвайврWashington Aguerre
    23УругвайпзJavier Mendez
    68БразилияYago Santos
    70БразилияRafael Barcelos
    72Бразилия Paulo
    74Бразилия Samuel
    69БразилияYago Souza
    73БразилияNatan de Sales
    15БразилияKaua Diniz Rocha
    71Бразилия Jhow
    Главные тренеры
    БразилияГуто Феррейра
    История личных встреч
    13.08.2023 Бразилия - Серия А 19-й тур Америка Минейро0 : 1Гояс
    27.10.2022 Бразилия - Серия А 34-й тур Гояс2 : 2Америка Минейро
    04.07.2022 Бразилия - Серия А 15-й тур Америка Минейро1 : 0Гояс
    04.12.2023 Бразилия - Серия А 37-й тур 1 : 0Гояс
    01.12.2023 Бразилия - Серия А 36-й тур 2 : 1Гояс
    28.11.2023 Бразилия - Серия А 35-й тур Гояс0 : 1
    13.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур 2 : 1Гояс
    10.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур Гояс0 : 1
    04.12.2023 Бразилия - Серия А 37-й тур Америка Минейро3 : 2
    30.11.2023 Бразилия - Серия А 36-й тур 4 : 0Америка Минейро
    27.11.2023 Бразилия - Серия А 35-й тур Америка Минейро0 : 3
    13.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур 2 : 1Америка Минейро
    09.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур Америка Минейро0 : 3
    Турнирная таблица
    КомандаИИВНПМячиОО% очков
    1 Палмейрас37 20 9 8 63-32 69 62.2
    2 Атлетико Минейро37 19 9 9 51-28 66 59.5
    3 Фламенго37 19 9 9 56-41 66 59.5
    4 Гремио37 20 5 12 60-54 65 58.6
    5 Ботафого37 18 10 9 57-34 64 57.7
    6 Ред Булл Брагантино37 17 11 9 48-33 62 55.9
    7 Флуминенсе37 16 8 13 49-44 56 50.5
    8 Атлетико Паранаэнсе37 14 14 9 51-40 56 50.5
    9 Интернасьонал37 14 10 13 43-44 52 46.8
    10 Форталеза37 14 9 14 43-43 51 45.9
    11 Сан-Паулу37 13 11 13 39-38 50 45.0
    12 Куяба37 13 9 15 37-39 48 43.2
    13 Коринтианс37 11 14 12 45-48 47 42.3
    14 Крузейро37 11 13 13 34-31 46 41.4
    15 Сантос37 11 10 16 38-62 43 38.7
    16 Васко да Гама37 11 9 17 39-50 42 37.8
    17
    Зона вылета
    		Баия37 11 8 18 46-52 41 36.9
    18
    Зона вылета
    		Гояс37 8 11 18 35-53 35 31.5
    19
    Зона вылета
    		Коритиба37 8 6 23 41-71 30 27.0
    20
    Зона вылета
    		Америка Минейро37 5 9 23 42-80 24 21.6

    Отзывы и комментарии к матчу

    Социальные комментарии Cackle
    Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2009-2023
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close