Локомотив - Урал 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
08 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Урал, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|20.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|0 : 0 4 : 2
|25.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|12.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|06.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|01.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 4
|04.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|0 : 1
|20.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 0
|19.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 1
|28.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 2
|25.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 3
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
Текстовая трансляция
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До зимнего перерыва в РПЛ осталось совсем немного. Но уже сейчас можно прикинуть, какие команды чаще других доверяют молодым игрокам.А у «Зенита» и вовсе один из худших результатов в лиге Кто в РПЛ доверяет молодым футболистам больше других. Московских клубов нет в топ-3 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.