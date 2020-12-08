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Локомотив - Урал 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
08 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Локомотив МУрал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Урал, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
07.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Урал2 : 2Локомотив М
20.09.2023 Fonbet Кубок России Группа B Урал0 : 0 4 : 2Локомотив М
25.07.2023 Fonbet Кубок России Группа B Локомотив М2 : 1Урал
12.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М2 : 1Урал
06.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Урал2 : 2Локомотив М
01.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Локомотив М2 : 4Урал
04.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Локомотив М0 : 1Урал
20.09.2021 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Урал0 : 0Локомотив М
16.05.2021 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Локомотив М1 : 0Урал
19.08.2020 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Урал1 : 1Локомотив М
03.12.2023 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Локомотив М3 : 1
28.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) 2 : 2Локомотив М
25.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 3 : 3Локомотив М
11.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Локомотив М2 : 1
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Локомотив М1 : 1
02.12.2023 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур 1 : 0Урал
26.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Урал3 : 1
11.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 3 : 1Урал
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Урал0 : 1
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа B 2 : 1Урал
Текстовая трансляция
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До зимнего перерыва в РПЛ осталось совсем немного. Но уже сейчас можно прикинуть, какие команды чаще других доверяют молодым игрокам.А у «Зенита» и вовсе один из худших результатов в лиге Кто в РПЛ доверяет молодым футболистам больше других. Московских клубов нет в топ-3 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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