Хетафе - Валенсия 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
08 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Валенсия, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Валенсия
Валенсия
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|6
|зщ
|Домингуш Дуарте
|4
|зщ
|Гастон Альварес
|3
|зщ
|Фабрисио Анхилери
|2
|зщ
|Джене
|5
|пз
|Луис Милья
|20
|пз
|Неманья Максимович
|9
|пз
|Оскар Родригес
|19
|нп
|Борха Майораль
|12
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|5
|зщ
|Габриэл Паулиста
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|34
|зщ
|Ярек Гасеровски
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|8
|пз
|Хави Герра
|19
|пз
|Селим Амалла
|23
|нп
|Фран Перес
|16
|нп
|Диего Лопес
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Рубен Бараха
История личных встреч
|20.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 0
|04.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 1
|12.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 0
|13.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|27.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 0
|01.11.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 2
|08.02.2020
|Испания - Примера
|23-й тур
|3 : 0
|25.09.2019
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 3
|17.03.2019
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 0
|29.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 1
|05.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2
|01.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|06.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|05.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 1
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|5 : 1
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0