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Хетафе - Валенсия 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
08 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Хетафе
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Валенсия, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Валенсия
Валенсия
13 Испания вр Давид Сория
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
6 Португалия зщ Домингуш Дуарте
4 Уругвай зщ Гастон Альварес
3 Аргентина зщ Фабрисио Анхилери
2 Того зщ Джене
5 Испания пз Луис Милья
20 Сербия пз Неманья Максимович
9 Испания пз Оскар Родригес
19 Испания нп Борха Майораль
12 Англия нп Мэйсон Гринвуд
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
5 Бразилия зщ Габриэл Паулиста
3 Испания зщ Кристьян Москера
12 Португалия зщ Тьерри Коррея
34 Испания зщ Ярек Гасеровски
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
8 Испания пз Хави Герра
19 Марокко пз Селим Амалла
23 Испания нп Фран Перес
16 Испания нп Диего Лопес
9 Испания нп Уго Дуро
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Рубен Бараха
История личных встреч
20.02.2023 Испания - Примера 22-й тур Хетафе1 : 0Валенсия
04.09.2022 Испания - Примера 4-й тур Валенсия5 : 1Хетафе
12.03.2022 Испания - Примера 28-й тур Хетафе0 : 0Валенсия
13.08.2021 Испания - Примера 1-й тур Валенсия1 : 0Хетафе
27.02.2021 Испания - Примера 25-й тур Хетафе3 : 0Валенсия
01.11.2020 Испания - Примера 8-й тур Валенсия2 : 2Хетафе
08.02.2020 Испания - Примера 23-й тур Хетафе3 : 0Валенсия
25.09.2019 Испания - Примера 6-й тур Валенсия3 : 3Хетафе
17.03.2019 Испания - Примера 28-й тур Валенсия0 : 0Хетафе
29.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала. 2-й матч Валенсия3 : 1Хетафе
05.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 2Хетафе
01.12.2023 Испания - Примера 15-й тур 2 : 0Хетафе
25.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Хетафе2 : 1
11.11.2023 Испания - Примера 13-й тур 1 : 1Хетафе
06.11.2023 Испания - Примера 12-й тур Хетафе1 : 0
05.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд 0 : 1Валенсия
02.12.2023 Испания - Примера 15-й тур 2 : 1Валенсия
25.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Валенсия0 : 0
11.11.2023 Испания - Примера 13-й тур 5 : 1Валенсия
05.11.2023 Испания - Примера 12-й тур Валенсия1 : 0

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