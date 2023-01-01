Монпелье - Ланс 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
08 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Ланс, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Ланс
Ланс
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|6
|зщ
|Кристофер Жюльен
|14
|зщ
|Максим Эстеве
|29
|зщ
|Энцо Чато
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|13
|пз
|Жорис Шотар
|11
|пз
|Тежи Саванье
|22
|пз
|Халил Файад
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|8
|нп
|Акор Адамс
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|2
|пз
|Рубен Агилар
|26
|пз
|Нампали Менди
|23
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|28
|пз
|Адриен Томассон
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|22
|нп
|Уэсли Саид
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Франк Эз
История личных встреч
|25.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|15.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|17.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|30.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|12.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 3
|10.05.2015
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 1
|13.12.2014
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 3
|19.03.2011
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 4
|07.11.2010
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|29.11.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 3
|10.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
|03.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|02.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 2
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 5-й тур
|6 : 0
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|1 : 0