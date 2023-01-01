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Монпелье - Ланс 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
08 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Монпелье
Ланс

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Ланс, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Ланс
Ланс
40 Франция вр Бенжамен Леком
77 Мали зщ Фалайе Сако
6 Франция зщ Кристофер Жюльен
14 Франция зщ Максим Эстеве
29 Камерун зщ Энцо Чато
27 Швейцария зщ Бечир Омерагич
13 Франция пз Жорис Шотар
11 Франция пз Тежи Саванье
22 Франция пз Халил Файад
9 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
8 Нигерия нп Акор Адамс
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Аргентина зщ Факундо Медина
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
2 Франция пз Рубен Агилар
26 Сенегал пз Нампали Менди
23 Франция пз Нейл Эль-Айнауи
28 Франция пз Адриен Томассон
11 Франция пз Анжело Фюльжини
22 Франция нп Уэсли Саид
Главные тренеры
Армения Мишель Дер Закарян
Франция Франк Эз
История личных встреч
25.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Монпелье1 : 1Ланс
15.10.2022 Франция - Лига 1 11-й тур Ланс1 : 0Монпелье
20.04.2022 Франция - Лига 1 33-й тур Ланс2 : 0Монпелье
17.10.2021 Франция - Лига 1 10-й тур Монпелье1 : 0Ланс
30.01.2021 Франция - Лига 1 22-й тур Монпелье1 : 2Ланс
12.12.2020 Франция - Лига 1 14-й тур Ланс2 : 3Монпелье
10.05.2015 Франция - Лига 1 36-й тур Ланс0 : 1Монпелье
13.12.2014 Франция - Лига 1 18-й тур Монпелье3 : 3Ланс
19.03.2011 Франция - Лига 1 28-й тур Монпелье1 : 4Ланс
07.11.2010 Франция - Лига 1 12-й тур Ланс2 : 0Монпелье
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур 2 : 0Монпелье
29.11.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Монпелье1 : 1
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Монпелье1 : 3
10.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Монпелье0 : 0
03.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 3 : 0Монпелье
02.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Ланс3 : 2
29.11.2023 Лига чемпионов Группа B. 5-й тур 6 : 0Ланс
25.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур 0 : 3Ланс
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Ланс1 : 0
08.11.2023 Лига чемпионов Группа B. 4-й тур 1 : 0Ланс

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