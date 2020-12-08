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Ювентус - Наполи 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
08 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Ювентус
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Наполи, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Наполи
Неаполь
1 Польша вр Войцех Щенсны
4 Италия зщ Федерико Гатти
3 Бразилия зщ Бремер
6 Бразилия зщ Данило
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
16 США пз Уэстон Маккенни
5 Италия пз Мануэль Локателли
25 Франция пз Адриен Рабьо
11 Сербия пз Филип Костич
9 Сербия нп Душан Влахович
7 Италия нп Федерико Кьеза
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
55 Норвегия зщ Лео Эстигор
3 Бразилия зщ Натан
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
20 Польша пз Пётр Зелиньски
21 Италия нп Маттео Политано
9 Нигерия нп Виктор Осимхен
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
23.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Ювентус0 : 1Наполи
13.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 18-й тур Наполи5 : 1Ювентус
06.01.2022 Италия - Серия А 20-й тур Ювентус1 : 1Наполи
11.09.2021 Италия - Серия А 3-й тур Наполи2 : 1Ювентус
07.04.2021 Италия - Серия А 3-й тур Ювентус2 : 1 ТНаполи
13.02.2021 Италия - Серия А 22-й тур Наполи1 : 0Ювентус
20.01.2021 Суперкубок Италии Финал Ювентус2 : 0Наполи
17.06.2020 Кубок Италии Финал Наполи0 : 0 4 : 2Ювентус
26.01.2020 Италия - Серия А 21-й тур Наполи2 : 1Ювентус
31.08.2019 Италия - Серия А 2-й тур Ювентус4 : 3Наполи
01.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 1 : 2Ювентус
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Ювентус1 : 1
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Ювентус2 : 1
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 0 : 1Ювентус
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Ювентус1 : 0
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Наполи0 : 3
29.11.2023 Лига чемпионов Группа C. 5-й тур 4 : 2Наполи
25.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 1 : 2Наполи
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Наполи0 : 1
08.11.2023 Лига чемпионов Группа C. 4-й тур Наполи1 : 1
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Во всех топ-лигах пройдена минимум треть дистанции, и уже сейчас можно констатировать: многие топ-бомбардиры нынешний сезон проваливают. А некоторые, наоборот, забивают так, как никогда. Сможете отличить, кто есть кто?Интуиция может вас обмануть Кто забил больше в этом сезоне? Непростой тест для внимательных 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 15-го тура Серии A: «Ювентус» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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