Ювентус - Наполи 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
08 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Наполи, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Наполи
Неаполь
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Данило
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|11
|пз
|Филип Костич
|9
|нп
|Душан Влахович
|7
|нп
|Федерико Кьеза
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|3
|зщ
|Натан
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|0 : 1
|13.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|5 : 1
|06.01.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|11.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|07.04.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1 Т
|13.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|20.01.2021
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 0
|17.06.2020
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 0 4 : 2
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|31.08.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 3
|01.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 3
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|4 : 2
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|1 : 1
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