00:59 ()
Свернуть список

Хоффенхайм - Бохум 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
08 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Хоффенхайм
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Бохум, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бохум
Бохум
1 Германия вр Оливер Бауман
22 Германия зщ Кевин Фогт
23 США зщ Джон Энтони Брукс
41 Венгрия зщ Аттила Салаи
3 Чехия зщ Павел Кадержабек
6 Германия пз Гриша Прёмель
16 Германия пз Антон Стах
29 Дания пз Роберт Сков
27 Хорватия нп Андрей Крамарич
10 Нидерланды нп Ваут Вегорст
14 Германия нп Максимилиан Байер
1 Германия вр Мануэль Риман
2 Коста-Рика зщ Кристиан Гамбоа
4 Сербия зщ Эрхан Машович
5 Бразилия зщ Бернардо
3 Бразилия зщ Данило
6 Германия пз Патрик Остерхаге
8 Франция пз Энтони Лосийя
19 Словакия пз Матуш Беро
7 Австрия пз Кевин Штёгер
11 Япония нп Такума Асано
33 Германия нп Филипп Хофман
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Германия Томас Леч
История личных встреч
04.02.2023 Германия - Бундеслига 19-й тур Бохум5 : 2Хоффенхайм
13.08.2022 Германия - Бундеслига 2-й тур Хоффенхайм3 : 2Бохум
02.04.2022 Германия - Бундеслига 28-й тур Хоффенхайм1 : 2Бохум
06.11.2021 Германия - Бундеслига 11-й тур Бохум2 : 0Хоффенхайм
13.02.2010 Германия - Бундеслига 22-й тур Бохум2 : 1Хоффенхайм
12.09.2009 Германия - Бундеслига 5-й тур Хоффенхайм3 : 0Бохум
11.04.2009 Германия - Бундеслига 27-й тур Хоффенхайм0 : 3Бохум
29.10.2008 Германия - Бундеслига 10-й тур Бохум1 : 3Хоффенхайм
02.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур 2 : 1Хоффенхайм
26.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Хоффенхайм1 : 1
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур 1 : 1Хоффенхайм
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Хоффенхайм2 : 3
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала 1 : 0Хоффенхайм
02.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур Бохум3 : 1
26.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур 0 : 0Бохум
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Бохум1 : 1
03.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур 1 : 2Бохум
27.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур Бохум2 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close