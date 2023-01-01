Хоффенхайм - Бохум 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
08 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Бохум, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бохум
Бохум
|1
|вр
|Оливер Бауман
|22
|зщ
|Кевин Фогт
|23
|зщ
|Джон Энтони Брукс
|41
|зщ
|Аттила Салаи
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|16
|пз
|Антон Стах
|29
|пз
|Роберт Сков
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|10
|нп
|Ваут Вегорст
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|1
|вр
|Мануэль Риман
|2
|зщ
|Кристиан Гамбоа
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|5
|зщ
|Бернардо
|3
|зщ
|Данило
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|19
|пз
|Матуш Беро
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|11
|нп
|Такума Асано
|33
|нп
|Филипп Хофман
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Томас Леч
История личных встреч
|04.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|5 : 2
|13.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 2
|02.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|06.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|13.02.2010
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|12.09.2009
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|3 : 0
|11.04.2009
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|29.10.2008
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|26.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|03.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|27.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2