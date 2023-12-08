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Визела - Брага 08 Декабря прямая трансляция

08 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 13-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Визела
Брага

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Брага, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Визела
Визела
Брага
Брага
97 Хорватия вр Фабиян Бунтиц
82 Португалия зщ Томаш Силва
3 Португалия зщ Бруну Уилсон
5 Бразилия зщ Андерсон
25 Португалия зщ Жоау Эшковал
90 Португалия пз Diogo Nascimento
34 Испания пз Педро Ортис
20 Португалия пз Саму
79 Португалия пз Нуну Морейра
99 Франция нп Самуэль Эссенд
17 Венесуэла нп Матиас Лакава
1 Бразилия вр Лима Матеус
2 Испания зщ Виктор Гомес
6 Португалия зщ Жозе Фонте
26 Колумбия зщ Кристиан Борха
18 Бразилия зщ Витор Карвальо
5 Турция пз Сердар Саатчи
28 Португалия пз Жоау Моутинью
14 Гвинея-Бисау пз Альваро Джало
21 Португалия пз Рикарду Орта
22 Португалия пз Пицци
23 Франция нп Симон Банза
Главные тренеры
Португалия Артур Жорже
История личных встреч
11.03.2023 Португалия - Примейра 24-й тур Визела0 : 4Брага
18.09.2022 Португалия - Примейра 7-й тур Брага2 : 0Визела
10.04.2022 Португалия - Примейра 29-й тур Визела0 : 1Брага
23.12.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Визела1 : 0Брага
30.11.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Брага4 : 1Визела
01.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур 2 : 1Визела
24.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Визела2 : 1 ДВ
11.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Визела0 : 0
05.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур 0 : 1Визела
29.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Визела0 : 2
03.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур Брага3 : 1
29.11.2023 Лига чемпионов Группа C. 5-й тур Брага1 : 1
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала 1 : 4Брага
12.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур 0 : 1Брага
08.11.2023 Лига чемпионов Группа C. 4-й тур 3 : 0Брага

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