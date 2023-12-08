Визела - Брага 08 Декабря прямая трансляция
08 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 13-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Брага, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Визела
Визела
Брага
Брага
|97
|вр
|Фабиян Бунтиц
|82
|зщ
|Томаш Силва
|3
|зщ
|Бруну Уилсон
|5
|зщ
|Андерсон
|25
|зщ
|Жоау Эшковал
|90
|пз
|Diogo Nascimento
|34
|пз
|Педро Ортис
|20
|пз
|Саму
|79
|пз
|Нуну Морейра
|99
|нп
|Самуэль Эссенд
|17
|нп
|Матиас Лакава
|1
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|26
|зщ
|Кристиан Борха
|18
|зщ
|Витор Карвальо
|5
|пз
|Сердар Саатчи
|28
|пз
|Жоау Моутинью
|14
|пз
|Альваро Джало
|21
|пз
|Рикарду Орта
|22
|пз
|Пицци
|23
|нп
|Симон Банза
Главные тренеры
|Артур Жорже
История личных встреч
|11.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 4
|18.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 0
|10.04.2022
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|23.12.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 0
|30.11.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|4 : 1
|01.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 1
|24.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|03.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 1
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 4
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|3 : 0