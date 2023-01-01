Ковентри Сити - Бирмингем Сити 08 Декабря прямая трансляция
08 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Бирмингем Сити, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
|Марк Робинс
История личных встреч
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 0
|17.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 0
|15.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 4
|23.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 0
|30.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 1
|20.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|0 : 0
|04.02.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала, переигровки
|2 : 2 4 : 1
|25.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 0
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 1
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 3
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 2
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 0
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|4 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|2 : 2