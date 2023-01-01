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Ковентри Сити - Бирмингем Сити 08 Декабря прямая трансляция

08 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур
Ковентри Сити
Бирмингем Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Бирмингем Сити, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Ковентри Сити2 : 0Бирмингем Сити
17.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Бирмингем Сити0 : 0Ковентри Сити
15.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Бирмингем Сити2 : 4Ковентри Сити
23.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Ковентри Сити0 : 0Бирмингем Сити
30.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Бирмингем Сити1 : 1Ковентри Сити
20.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Ковентри Сити0 : 0Бирмингем Сити
04.02.2020 Кубок Англии 1/16 финала, переигровки Бирмингем Сити2 : 2 4 : 1Ковентри Сити
25.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Ковентри Сити0 : 0Бирмингем Сити
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур 2 : 1Ковентри Сити
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Ковентри Сити1 : 0
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 0 : 3Ковентри Сити
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ковентри Сити0 : 0
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 3 : 2Ковентри Сити
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Бирмингем Сити0 : 0
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 4 : 2Бирмингем Сити
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Бирмингем Сити2 : 1
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 3 : 1Бирмингем Сити
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Бирмингем Сити2 : 2

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