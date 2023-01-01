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Ганновер-96 - Карлсруэ 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
08 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур
Ганновер-96
Карлсруэ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Карлсруэ, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
06.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Карлсруэ2 : 1Ганновер-96
30.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Ганновер-961 : 0Карлсруэ
29.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Ганновер-962 : 0Карлсруэ
27.11.2021 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Карлсруэ4 : 0Ганновер-96
27.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Карлсруэ1 : 0Ганновер-96
19.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Ганновер-962 : 0Карлсруэ
27.05.2020 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Ганновер-961 : 1Карлсруэ
26.10.2019 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Карлсруэ3 : 3Ганновер-96
12.08.2019 Кубок Германии 1-й раунд Карлсруэ2 : 0Ганновер-96
19.08.2018 Кубок Германии 1-й раунд Карлсруэ0 : 6Ганновер-96
03.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур 1 : 0Ганновер-96
24.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Ганновер-962 : 2
10.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур 0 : 0Ганновер-96
05.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Ганновер-962 : 0
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 3 : 2Ганновер-96
03.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Карлсруэ2 : 2
26.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Карлсруэ4 : 1
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур 2 : 2Карлсруэ
05.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Карлсруэ0 : 3
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 2 : 1Карлсруэ

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