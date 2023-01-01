Ганновер-96 - Карлсруэ 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
08 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Карлсруэ, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
|06.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|30.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|29.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 0
|27.11.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|4 : 0
|27.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|19.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|27.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|26.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|12.08.2019
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 0
|19.08.2018
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 6
|03.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 0
|24.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|10.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 2
|03.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|26.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 3
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1