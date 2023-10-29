Веен - Айнтрахт Б 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Брита-Арена (Висбаден, Германия), вместимость: 13500
08 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Веен - Айнтрахт Б, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Брита-Арена (Висбаден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Веен
Висбаден
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Главные тренеры
|Маркус Каучински
История личных встреч
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|3 : 2
|26.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|03.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 3
|29.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|24.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|27.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 4