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Веен - Айнтрахт Б 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Брита-Арена (Висбаден, Германия), вместимость: 13500
08 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур
Веен
Айнтрахт Б

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Веен - Айнтрахт Б, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Брита-Арена (Висбаден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Веен
Висбаден
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Главные тренеры
Германия Маркус Каучински
История личных встреч
02.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур 3 : 2Веен
26.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур 2 : 0Веен
12.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Веен2 : 1
03.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур 1 : 3Веен
29.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Веен1 : 0
02.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Айнтрахт Б0 : 1
24.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур 2 : 1Айнтрахт Б
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Айнтрахт Б3 : 2
05.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур 2 : 0Айнтрахт Б
27.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Айнтрахт Б1 : 4

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