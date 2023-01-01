Оттава Сенаторз - Торонто Мэйпл Лифс 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
08 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
|70
|вр
|Йоонас Корписало
|31
|вр
|Антон Форсберг
|26
|зщ
|Эрик Бреннстрём
|2
|зщ
|Артём Зуб
|6
|зщ
|Джейкоб Чикран
|23
|зщ
|Трэвис Хэмоник
|85
|зщ
|Джейк Сандерсон
|24
|зщ
|Джейкоб Бернард-Докер
|9
|нп
|Джош Норрис
|27
|нп
|Паркер Келли
|49
|нп
|Рурк Шартье
|17
|нп
|Зак Макьюэн
|81
|нп
|Доминик Кубалик
|71
|нп
|Ридли Грейг
|21
|нп
|Мэтью Жозеф
|91
|нп
|Владимир Тарасенко
|18
|нп
|Тим Штюцле
|19
|нп
|Дрейк Батерсон
|7
|нп
|Брэди Ткачук
|28
|нп
|Клод Жиру
|35
|вр
|Илья Самсонов
|60
|вр
|Джозеф Уолл
|78
|зщ
|Ти Джей Броди
|25
|зщ
|Конор Тимминс
|2
|зщ
|Симон Бенуа
|44
|зщ
|Морган Райлли
|85
|зщ
|Вильям Лагессон
|22
|зщ
|Джейк Маккейб
|18
|нп
|Ноа Грегор
|64
|нп
|Давид Кемпф
|75
|нп
|Райан Ривз
|89
|нп
|Николас Робертсон
|11
|нп
|Макс Доми
|19
|нп
|Калле Йернкрок
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
|91
|нп
|Джон Таварес
|16
|нп
|Митчелл Марнер
|23
|нп
|Мэтт Нис
|34
|нп
|Остон Мэттьюс
|88
|нп
|Вильям Нюландер
Главные тренеры
|Ди Джей Смит
|Шелдон Киф
История личных встреч
|09.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|26.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 ОТ
|24.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2
|02.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|19.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|28.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|16.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|01.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 6
|25.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|24.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ