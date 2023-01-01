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Оттава Сенаторз - Торонто Мэйпл Лифс 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
08 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Лифс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
70 Финляндия вр Йоонас Корписало
31 Швеция вр Антон Форсберг
26 Швеция зщ Эрик Бреннстрём
2 Россия зщ Артём Зуб
6 Канада зщ Джейкоб Чикран
23 Канада зщ Трэвис Хэмоник
85 США зщ Джейк Сандерсон
24 Канада зщ Джейкоб Бернард-Докер
9 США нп Джош Норрис
27 Канада нп Паркер Келли
49 Канада нп Рурк Шартье
17 Канада нп Зак Макьюэн
81 Чехия нп Доминик Кубалик
71 Канада нп Ридли Грейг
21 Канада нп Мэтью Жозеф
91 Россия нп Владимир Тарасенко
18 Германия нп Тим Штюцле
19 Канада нп Дрейк Батерсон
7 США нп Брэди Ткачук
28 Канада нп Клод Жиру
35 Россия вр Илья Самсонов
60 США вр Джозеф Уолл
78 Канада зщ Ти Джей Броди
25 Канада зщ Конор Тимминс
2 Канада зщ Симон Бенуа
44 Канада зщ Морган Райлли
85 Швеция зщ Вильям Лагессон
22 США зщ Джейк Маккейб
18 Канада нп Ноа Грегор
64 Чехия нп Давид Кемпф
75 Канада нп Райан Ривз
89 США нп Николас Робертсон
11 Канада нп Макс Доми
19 Швеция нп Калле Йернкрок
59 Канада нп Тайлер Бертуцци
91 Канада нп Джон Таварес
16 Канада нп Митчелл Марнер
23 США нп Мэтт Нис
34 США нп Остон Мэттьюс
88 Швеция нп Вильям Нюландер
Главные тренеры
Канада Ди Джей Смит
Канада Шелдон Киф
История личных встреч
09.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 6Оттава Сенаторз
26.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс3 : 4 ОТОттава Сенаторз
24.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Оттава Сенаторз3 : 2Торонто Мэйпл Лифс
02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 3Торонто Мэйпл Лифс
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 5 БТоронто Мэйпл Лифс
28.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 6Оттава Сенаторз
16.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 2Оттава Сенаторз
01.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Оттава Сенаторз3 : 6Торонто Мэйпл Лифс
25.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Оттава Сенаторз
24.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс4 : 1Оттава Сенаторз
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз6 : 2
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 0
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Оттава Сенаторз
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 5
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 5
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 4 ОТ
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 3 Б
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 1 Б
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Торонто Мэйпл Лифс
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТТоронто Мэйпл Лифс

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