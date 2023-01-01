Бостон Брюинз - Баффало Сэйбрз 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
08 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
|Джим Монтгомери
|Дон Гранато
|Стив Смит
История личных встреч
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|27.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|19.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 7
|03.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|31.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|13.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|29.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|01.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|25.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|23.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5