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Бостон Брюинз - Баффало Сэйбрз 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
08 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
Канада Джим Монтгомери
США Дон Гранато
Канада Стив Смит
История личных встреч
15.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 5Бостон Брюинз
27.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Баффало Сэйбрз4 : 1Бостон Брюинз
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз0 : 7Бостон Брюинз
03.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз7 : 1Баффало Сэйбрз
31.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 4 ОТБаффало Сэйбрз
13.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 3Бостон Брюинз
29.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 0Баффало Сэйбрз
01.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
25.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 5Бостон Брюинз
23.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 4Бостон Брюинз
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 1
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТБостон Брюинз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 0
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Бостон Брюинз
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4Бостон Брюинз
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 5
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 2
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Баффало Сэйбрз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Баффало Сэйбрз
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Баффало Сэйбрз

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