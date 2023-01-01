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Монреаль Канадиенс - Лос-Анджелес Кингз 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
08 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Лос-Анджелес Кингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
35 Канада вр Сэм Монтембо
34 Канада вр Джейк Аллен
27 Швеция зщ Густав Линдстрём
8 Канада зщ Майк Мэтисон
26 Канада зщ Джонатан Ковачевич
52 Канада зщ Джастин Бэррон
20 Словакия нп Юрай Слафковски
14 Канада нп Ник Судзуки
22 США нп Коул Кофилд
28 США нп Кристиан Дворак
56 Финляндия нп Ессе Юлёнен
13 Канада нп Митчелл Стивенс
55 Канада нп Майкл Пеццетта
70 Канада нп Таннер Пирсон
11 Канада нп Брендан Галлахер
91 Канада нп Шон Монахан
71 Канада нп Джейк Эванс
17 Канада нп Джош Андерсон
47 США Джейден Страбл
21 Канада Riley Kidney
39 Канада вр Кэм Тальбо
29 США вр Феникс Копли
44 США зщ Майки Андерсон
8 Канада зщ Дрю Даути
5 Швеция зщ Андреас Энглунд
21 Канада зщ Джордан Спенс
84 Россия зщ Владислав Гавриков
3 США зщ Мэтт Рой
9 Швеция нп Адриан Кемпе
11 Словения нп Анже Копитар
78 США нп Алекс Лаферрье
28 Канада нп Джарет Андерсон-Долан
61 США нп Тревор Льюис
34 США нп Артур Калиев
91 Швеция нп Карл Грундстрём
80 Канада нп Пьер-Люк Дюбуа
22 Швейцария нп Кевин Фиала
24 Канада нп Филлип Дано
12 США нп Тревор Мур
55 Канада нп Куинтон Байфилд
Главные тренеры
Канада Мартен Сан-Луи
Канада Тодд Маклеллан
История личных встреч
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 0Монреаль Канадиенс
03.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 2Монреаль Канадиенс
11.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 4Лос-Анджелес Кингз
10.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 3 ОТЛос-Анджелес Кингз
30.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 2Монреаль Канадиенс
10.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 2Лос-Анджелес Кингз
06.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 3Монреаль Канадиенс
12.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 3Лос-Анджелес Кингз
27.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 4Лос-Анджелес Кингз
19.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 1Монреаль Канадиенс
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 2
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 5 ОТ
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 5
30.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Монреаль Канадиенс
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 0Монреаль Канадиенс
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТЛос-Анджелес Кингз
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 1
30.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 2
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 0Монреаль Канадиенс
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Лос-Анджелес Кингз

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