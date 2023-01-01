Монреаль Канадиенс - Лос-Анджелес Кингз 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
08 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
|35
|вр
|Сэм Монтембо
|34
|вр
|Джейк Аллен
|27
|зщ
|Густав Линдстрём
|8
|зщ
|Майк Мэтисон
|26
|зщ
|Джонатан Ковачевич
|52
|зщ
|Джастин Бэррон
|20
|нп
|Юрай Слафковски
|14
|нп
|Ник Судзуки
|22
|нп
|Коул Кофилд
|28
|нп
|Кристиан Дворак
|56
|нп
|Ессе Юлёнен
|13
|нп
|Митчелл Стивенс
|55
|нп
|Майкл Пеццетта
|70
|нп
|Таннер Пирсон
|11
|нп
|Брендан Галлахер
|91
|нп
|Шон Монахан
|71
|нп
|Джейк Эванс
|17
|нп
|Джош Андерсон
|47
|Джейден Страбл
|21
|Riley Kidney
|39
|вр
|Кэм Тальбо
|29
|вр
|Феникс Копли
|44
|зщ
|Майки Андерсон
|8
|зщ
|Дрю Даути
|5
|зщ
|Андреас Энглунд
|21
|зщ
|Джордан Спенс
|84
|зщ
|Владислав Гавриков
|3
|зщ
|Мэтт Рой
|9
|нп
|Адриан Кемпе
|11
|нп
|Анже Копитар
|78
|нп
|Алекс Лаферрье
|28
|нп
|Джарет Андерсон-Долан
|61
|нп
|Тревор Льюис
|34
|нп
|Артур Калиев
|91
|нп
|Карл Грундстрём
|80
|нп
|Пьер-Люк Дюбуа
|22
|нп
|Кевин Фиала
|24
|нп
|Филлип Дано
|12
|нп
|Тревор Мур
|55
|нп
|Куинтон Байфилд
Главные тренеры
|Мартен Сан-Луи
|Тодд Маклеллан
История личных встреч
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|03.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|11.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|10.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|30.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|10.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|06.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|12.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|27.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|19.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5