01:01 ()
Свернуть список

Детройт Ред Уингз - Сан-Хосе Шаркс 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
08 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Сан-Хосе Шаркс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
США Дерек Лалонд
США Дэвид Куинн
История личных встреч
25.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2 ОТСан-Хосе Шаркс
18.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 7Детройт Ред Уингз
12.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 2 ОТДетройт Ред Уингз
05.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 2Сан-Хосе Шаркс
01.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 0Сан-Хосе Шаркс
17.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 3 БДетройт Ред Уингз
26.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 3Детройт Ред Уингз
24.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 5Сан-Хосе Шаркс
13.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 3Детройт Ред Уингз
01.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 1 БСан-Хосе Шаркс
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Детройт Ред Уингз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТДетройт Ред Уингз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 1
30.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Детройт Ред Уингз
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 1
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТСан-Хосе Шаркс
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5Сан-Хосе Шаркс
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Сан-Хосе Шаркс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Сан-Хосе Шаркс
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close