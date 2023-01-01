Детройт Ред Уингз - Сан-Хосе Шаркс 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
08 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
|Дерек Лалонд
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|25.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|18.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|12.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|05.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|01.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|17.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|26.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|24.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|13.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|01.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1