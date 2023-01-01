Нэшвилл Предаторз - Тампа-Бэй Лайтнинг 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
08 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт
|Джон Купер
История личных встреч
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 4
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2 ОТ
|09.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|20.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|01.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 1
|30.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 2
|24.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|27.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|03.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 1
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1