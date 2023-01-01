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Нэшвилл Предаторз - Тампа-Бэй Лайтнинг 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
08 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт
Канада Джон Купер
История личных встреч
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 3Нэшвилл Предаторз
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 4Нэшвилл Предаторз
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нэшвилл Предаторз1 : 2 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
09.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Нэшвилл Предаторз
20.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
01.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нэшвилл Предаторз7 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
30.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Тампа-Бэй Лайтнинг0 : 2Нэшвилл Предаторз
24.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 2Нэшвилл Предаторз
27.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
03.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нэшвилл Предаторз6 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 БНэшвилл Предаторз
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Нэшвилл Предаторз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 4
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 6
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 ОТ
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 0
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 4
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг

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