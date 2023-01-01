Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
08 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Рик Боунесс
История личных встреч
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|25.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|30.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|20.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|25.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|09.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|26.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|07.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|01.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|13.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2