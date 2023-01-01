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Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
08 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Виннипег Джетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
Канада Рик Боунесс
История личных встреч
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Виннипег Джетс
25.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 5Колорадо Эвеланш
30.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 0Колорадо Эвеланш
20.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 4 ОТВиннипег Джетс
25.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 1Колорадо Эвеланш
09.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 5 ОТКолорадо Эвеланш
26.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 3Виннипег Джетс
07.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш7 : 1Виннипег Джетс
01.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 7Виннипег Джетс
13.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс0 : 4Колорадо Эвеланш
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 2
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Колорадо Эвеланш
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БКолорадо Эвеланш
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТКолорадо Эвеланш
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 1
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 1
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 3
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс0 : 2
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Виннипег Джетс

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