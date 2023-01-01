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Вашингтон Кэпиталз - Даллас Старз 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
08 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Даллас Старз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Даллас Старз, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
Канада Спенсер Карбери
Канада Питер Дебур
История личных встреч
16.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 2Даллас Старз
28.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 0Вашингтон Кэпиталз
21.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 3Даллас Старз
29.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз0 : 5Вашингтон Кэпиталз
13.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4Вашингтон Кэпиталз
09.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТДаллас Старз
05.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 1 ОТВашингтон Кэпиталз
04.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТДаллас Старз
21.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3Даллас Старз
20.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 4 ОТВашингтон Кэпиталз
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 0Вашингтон Кэпиталз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Вашингтон Кэпиталз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5Вашингтон Кэпиталз
30.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Вашингтон Кэпиталз
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Вашингтон Кэпиталз
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Даллас Старз
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Даллас Старз
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз8 : 1
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТДаллас Старз
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 2Даллас Старз
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