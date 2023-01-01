Вашингтон Кэпиталз - Даллас Старз 08 Декабря прямая трансляция

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Александр Овечкин на пороге нового грандиозного достижения в НХЛ. Величайшему снайперу современности вот-вот покорится мощный бомбардирский рубеж – 1500 очков за карьеру в лучшей лиге мира.Ови близок к ещё одному достижениюLive Овечкин в шаге от 1500 очков в НХЛ: наберёт ли он их на домашней площадке? Онлайн 0'Пугающим моментом для поклонников «Кэпиталз» является текущее состояние капитана команды Александра Овечкина. Последние матчи российскому форварду действительно не удались.Овечкин демонстрирует график, превосходящий результативность лучшего снайпера в истории НХЛ Над серией Овечкина начинают смеяться. Успокойтесь и вспомните, как закончил Гретцки 0'Евгений Кузнецов хочет кого-то убить. Вот это новость! Но в хорошем смысле – нападающий «Вашингтона» впервые с 2021 года пропустил матч по решению тренера и готовится рвать и метать в матче с «Далласом», а пока ярко выступил в прессе.Будем надеяться, что это поможет «Хочу кого-нибудь убить». Кузнецов получил «волшебный пендель» и готов рвать и метать 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз». Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.