Вашингтон Кэпиталз - Даллас Старз 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
08 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Даллас Старз, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
|Спенсер Карбери
|Питер Дебур
История личных встреч
|16.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|28.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|21.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|29.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|13.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|09.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|05.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|04.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|21.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|20.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
Текстовая трансляция
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