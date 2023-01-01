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Чикаго Блэкхоукс - Анахайм Дакс 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
08 Декабря 2023 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Анахайм Дакс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Анахайм Дакс, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
Канада Люк Ричардсон
США Грег Кронин
История личных встреч
28.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 2Чикаго Блэкхоукс
08.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3 ОТАнахайм Дакс
13.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3Чикаго Блэкхоукс
24.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 4Чикаго Блэкхоукс
09.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс8 : 3Анахайм Дакс
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 0Анахайм Дакс
04.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс6 : 2Анахайм Дакс
12.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 2Анахайм Дакс
04.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3 ОТЧикаго Блэкхоукс
28.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 4Чикаго Блэкхоукс
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 4 Б
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Чикаго Блэкхоукс
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Чикаго Блэкхоукс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Чикаго Блэкхоукс
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 3
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Анахайм Дакс
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3 Б
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 5
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Анахайм Дакс
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 2Анахайм Дакс

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