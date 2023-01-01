Чикаго Блэкхоукс - Анахайм Дакс 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
08 Декабря 2023 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Анахайм Дакс, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
|Люк Ричардсон
|Грег Кронин
История личных встреч
|28.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|08.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|13.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|24.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|09.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 3
|16.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|04.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|12.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|04.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|28.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2