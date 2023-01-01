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Сиэтл Кракен - Нью-Джерси Дэвилз 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
08 Декабря 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Нью-Джерси Дэвилз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
Канада Дэйв Хэкстол
Канада Линди Рафф
История личных встреч
10.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 1Сиэтл Кракен
20.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 3 ОТНью-Джерси Дэвилз
17.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 3 БНью-Джерси Дэвилз
20.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 2Сиэтл Кракен
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Сиэтл Кракен
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Сиэтл Кракен
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БСиэтл Кракен
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Сиэтл Кракен
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 5
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6Нью-Джерси Дэвилз
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 6
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТНью-Джерси Дэвилз
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 4
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз7 : 2

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