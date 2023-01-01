Сиэтл Кракен - Нью-Джерси Дэвилз 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
08 Декабря 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Линди Рафф
История личных встреч
|10.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|20.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|20.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2