Аризона Койотс - Филадельфия Флайерз 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
08 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Филадельфия Флайерз, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Джон Торторелла
История личных встреч
|06.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|12.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|12.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|03.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|05.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|06.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|09.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|06.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|11.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|31.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 Б