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Аризона Койотс - Филадельфия Флайерз 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
08 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Филадельфия Флайерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Филадельфия Флайерз, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
США Джон Торторелла
История личных встреч
06.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 2Аризона Койотс
12.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 4 ОТФиладельфия Флайерз
12.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 5Филадельфия Флайерз
03.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 0Аризона Койотс
05.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс6 : 2Филадельфия Флайерз
06.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 3Аризона Койотс
09.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз5 : 4 ОТАризона Койотс
06.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5Филадельфия Флайерз
11.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 4 БФиладельфия Флайерз
31.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТАризона Койотс
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс6 : 0
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 1
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 3 ОТ
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 1
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 2Аризона Койотс
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 1 ОТ
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 БФиладельфия Флайерз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТ
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 4
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 1 БФиладельфия Флайерз

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