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Калгари Флэймз - Каролина Харрикейнз 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
08 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Каролина Харрикейнз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
Канада Райан Хаска
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
27.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2Калгари Флэймз
23.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2 ОТКаролина Харрикейнз
08.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 3Калгари Флэймз
10.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 2 ОТКаролина Харрикейнз
15.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз0 : 4Каролина Харрикейнз
30.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 1Калгари Флэймз
03.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 4Калгари Флэймз
23.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2 ОТКаролина Харрикейнз
14.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 4Калгари Флэймз
20.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 2Каролина Харрикейнз
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 5
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 4
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 3 ОТ
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 1 ОТ
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Калгари Флэймз
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1Каролина Харрикейнз
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Каролина Харрикейнз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 2
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 5 ОТ
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Каролина Харрикейнз

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