Калгари Флэймз - Каролина Харрикейнз 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
08 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
|Райан Хаска
|Род Бриндамор
История личных встреч
|27.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|23.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|08.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|10.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|15.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|30.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|03.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|23.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|14.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|20.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4